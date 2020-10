María Patiño y su momento más complicado en 'Sábado deluxe': la encerrona por la que ha roto a llorar

El jueves 21 de octubre, María Patiño se marchó muy enfadada tras conocer que Chelo García-Cortés iba a presentar Socialité el sábado. Una decisión que ha provocado una grieta en su relación con Jorge Javier Vázquez. Por si fuera poco, el equipo de 'Sábado deluxe' le hizo una encerrona a la presentadora para que solucionase sus problemas con Vázquez en directo. "Cuando he llegado a la reunión de contenidos me he sentido engañada por parte del programa", confesaba Patiño quien se tomó realmente mal el reencuentro e incluso se planteó marcharse a casa: "A veces no me siento entendida".

María Patiño y Jorge Javier Vázquez en 'Sábado deluxe'

Expuesta ante la audiencia de 'Sábado deluxe', la periodista no ha podido evitar las lágrimas ante la decepción que tiene con el equipo ya que se siente infravalorada: "Me he puesto a llorar porque tengo la sensación de que mi palabra no tiene ningún tipo de valor", declara la tertuliana. Ya en el programa Patiño no ha tenido más remedio que hacer frente a los rifirrafes que ha tenido con Vázquez.

"¿Cuánto hace que nos conocemos? ¿Tú crees que yo a una persona que quiero la voy a ningunear, burlarme y menospreciar? Me ha llamado la atención que no me llamaras para decirme que no te hacía gracia", ha contestado Jorge Javier Vázquez ante las quejas de la comunicadora durante el programa de 'Socialité' donde expresaba como se sentía a veces con los comentarios de su compañero. El conductor de 'Sábado deluxe' reconoce que no se dio cuenta del enfado de su compañera: "Pensé que lo estabas exagerando para enmascarar el cabreo y fui consciente cuando dijiste que hay bromas mías de 'Socialité' que no te gustan y que al equipo tampoco", admitió el periodista.

Jorge Javier Vázquez se disculpa con Patiño

La tertuliana cree que Vázquez es "un buen tipo" y está convencida de que la quiere y que por ese mismo motivo le exige más que a otros. Ambos presentadores se conocen desde hace muchos años y por ello no quieren dejar cabos sueltos: "Las bromas se hacen para que la persona que la recibe se divierta y si no te gustan no me hace gracia. Si te he ofendido, no tengo más que disculparme, pero en ningún momento ha sido mi intención ningunearte ni burlarme de ti. Si te molestan estas bromas, no las voy a hacer más", expresaba el comunicador. Además al ver que su compañera se sentía tan mal, ha querido darle su apoyo: "Yo también me he sentido así. Yo lo he superado y tú lo vas a superar, estamos aquí para ayudarte", unas palabras que han emocionado a Patiño y han hecho que ambos guarden el hacha de guerra definitivamente.