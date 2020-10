María Patiño, indignada tras ser sustituida por Chelo García-Cortés en 'Socialité'

La sección 'Quiero dinero' no descansa en 'Sálvame Tomate' y un día más, la periodista Chelo García-Cortés ha sido la protagonista de la misma, teniendo que superar varios retos que no han dejado indiferente a absolutamente nadie. Precisamente, una de las pruebas encomendadas por la dirección del programa no ha gustado a una de las colaboradores, que no dudó en mostrarse completamente indignada en el formato de La Fábrica de la Tele este jueves 22 de octubre en Telecinco.

María Patiño y Chelo García-Cortés ('Socialité')

"¿Aceptas presentar este sábado 'Socialité' y dejar a María Patiño en casa?" fue la prueba planteada por la dirección de 'Sálvame', un reto que Chelo no dudó en aceptar, mientras Patiño entonces se preguntaba: "¿Y ella cobra también mi sueldo?". Esta confesó que "estoy jorobada porque a ningún presentador se le ha quitado su trabajo" y exigió a su compañera mantener el buen rendimiento del magacín, que a día de hoy es un auténtico éxito en Telecinco. "Hay mucho equipo detrás currando, así que no baje ni una décima la audiencia", dejó claro esta, recordándole Chelo que iba a tener que prepararse muy bien, tal y como ella hace cada fin de semana.

El resto de pruebas

La prueba molestó especialmente a Patiño, pero esta no fue la única que Chelo tuvo que realizar durante la tarde. Por otro lado, la periodista tuvo que responder si ficharía por 'El programa de Ana Rosa' aunque cobrase menos que en 'Sálvame', una cuestión a la que dijo muy tajante que no y "Kopérnica" le dio toda la razón. Paralelamente, la colaboradora también ha tenido que responder a otra cuestión, en este caso referente a su pareja Marta Roca. Se le ha preguntado si ella es una mantenida, a lo que Chelo ha afirmado que "no". Pues bien, "Kopérnica" también le ha dado la razón, dejando claro que la periodista no cree estar manteniendo a Marta a día de hoy.

Finalmente, y como último gran reto de esta entrega de 'Quiero dinero' en 'Sálvame', Chelo ha tenido que escayolarse los brazos. Aunque inicialmente esto no le ha hecho demasiado gracia la prueba planteada, finalmente ha aceptado (como ha sucedido hasta ahora siempre) y se ha escayolado ambos brazos. En definitiva, nuevos retos que parece que seguirán en las próximas entregas de 'Sálvame' y es que García-Cortés se ha confirmado como una concursante prácticamente perfecta en este 'Quiero dinero' que ha lanzado 'Sálvame'.