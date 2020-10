El "patiñazo" de María Patiño, que acaba en el suelo: "Esto no lo podéis sacar"

Los seguidores de Telecinco están muy acostumbrados a utilizar los memes y vídeos más virales de María Patiño, Belén Esteban y Lydia Lozano. Muchos se identifican especialmente con estas colaboradoras de la cadena que han protagonizado grandes momentos en la pequeña pantalla que se siguen recordando día a día. Lamentablemente, la presentadora de 'Socialité' va a tener un nuevo momento viral del cual no se siente tan orgullosa y es que han grabado a Patiño en pleno traspiés cayéndose al suelo durante la grabación del programa

.

???? BRUTAL | Las imágenes de la aparatosa caída de @maria_patino mientras grabábamos un reportaje en la calle. La secuencia completa, el lunes a las 13:30 en #Socialité (sí, también tenemos programa el lunes). ???? pic.twitter.com/3bJxXogSmo — SOCIALITÉ (@socialitet5) October 10, 2020

La imágenes se emitieron el sábado 10 de octubre en 'Socialité' después de haberse generado bastante expectación con los comentarios que había dicho Javier de Hoyos: "Lo que ocurrió es impactante y va a hacer historia de la televisión". La presentadora se encontraba grabando un pequeño reportaje con sus compañeros mostrando cómo está adiestrando a su perra de tres meses. Sin embargo, lo que parecía que iba a ser un paseo tranquilo y divertido acabó convirtiéndose en una anécdota no tan agradable para la tertuliana.

En las imágenes, María Patiño mostraba cómo recogía los excrementos y cómo paseaba a su perrita entre otras cosas. Sin embargo, en un momento dado, su cachorro comenzó a correr y ella, al intentar seguirlo, se torció el tobillo y acabó aterrizando en el suelo. La presentadora no llevaba un calzado adecuado para dicha actividad lo que provocó su estrepitosa caída: "Ay, ¡que me he caído!", comentaba Patiño tras el golpe. "¿Lo has grabado? Pero escúchame, esto no lo podéis sacar, eh...", pidió la presentadora del programa a sus compañeros de 'Socialité', quienes sí que se habían hecho con las imágenes y no han dudado en sacarlas a la luz con el nombre de "Patiñazo".

La mala suerte de María Patiño

A pesar de haber pedido que no se emitieran las imágenes, a Patiño no la ha quedado otra que ver cómo toda la audiencia de 'Socialité' veía su tropiezo. La presentadora finalmente explicó qué es lo que había sucedido y para calmar a sus seguidores especificó los daños que ha tenido por la caída: "Aquí tengo parte de los rasguños... y el tobillo me lo podía haber roto", afirmaba la conductora de 'Socialité' mientras veía las imágenes de su caída. Esta no es la primera vez que la cámara la capta en un momento vergonzoso. Hace unos meses, mientras la colaboradora de 'Sábado deluxe' se encontraba en la entrevista a Ana María Aldón, perdió un diente en directo. Jorge Javier Vázquez no se cortó ni un pelo y le insistió en mostrarlo a cámara provocando la risa del resto de compañeros que se encontraban en el plató.