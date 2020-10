María Patiño llama "puta" a Isabel Pantoja, víctima de un garrafal lapsus

La espontaneidad de María Patiño es una de sus características más apreciadas por la audiencia. Es común que la presentadora nos ofrezca grandes momentos por sus equivocaciones o sus repentinos sustos, como el que ocurrió en 'Sálvame' durante la tarde del 21 de octubre, cuando se encontraba comentando el conflicto que mantienen Kiko Rivera e Isabel Pantoja y del que fueron testigos en 'Sábado deluxe'.

María Patiño en 'Sálvame'

Patiño estaba hablando de una situación que había vivido cuando Jorge Javier Vázquez la interrumpió. Esta se mostraba un poco molesta por que no le dejaban que terminara su alegato, pero el catalán se interesó por la postura de Irene Rosales hacia su marido, a lo que la colaboradora respondió: "Siempre he dicho y he defendido algo muy doloroso para ella. Creo que se comporta a veces más como una madre que como una amante o una mujer. Es más madre que la puta... Que la Pantoja".

La presentadora de 'Socialité' se quedaba sorprendida por el lapsus que acababa de cometer al llamar "puta" a Isabel Pantoja. Rápidamente pedía perdón, asegurando que había sido todo una equivocación: "Te iba a decir que me dejes hablar de una puñetera vez". Bastante apurada, la gallega trataba de reconducir la situación, pero el plató no podía hacer más que recordar su sonoro fallo. Es más, Vázquez pedía volver a ver el momento, poniéndolo en bucle durante unos segundos. "Yo no pienso eso de la Pantoja", se excusaba.

Te quedas sin 'Socialité'

Una vez calmada la situación, María Patiño procedió a contar el enfado de la tonadillera con ella al escuchar que la había llamado egoísta durante su intervención en 'Sábado deluxe'. "Pues si por egoísta se ha puesto así, imagínate hoy que la has llamado puta", la picaba Kiko Hernández. "María, despídete de 'Socialité'", seguía con la broma Vázquez. "No, no me va a quitar 'Socialité' la Pantoja", se defendía Patiño. "Sí, porque ya se va a acabar 'Idol Kids' y le tienen que dar trabajo", bromeaba el conductor. "Pues que lo haga por el sueldo que yo lo hago y por las horas que yo trabajo", soltaba la colaboradora a modo de pulla.