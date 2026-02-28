Fuerte encontronazo entre Carlo Costanzia Jr. y Antonio Rossi en 'De viernes': "¡No manipules!"

Programa relacionado
¡De viernes!
2023 - Act
España
Corazón Entretenimiento
Popularidad: #150 de 1.919
Laura Matamoros se sentó la semana pasada en '¡De viernes!' para contar el episodio que había vivido con su primo Carlo Costanzia Jr que ha copado tantos titulares y acusaciones. Siete días después, Carlo Costanzia Jr ha tenido la oportunidad de dar su versión en el mismo plató.
En su entrevista, el concursante de 'DecoMasters' arrancó enfrentándose directamente a Antonio Rossi, preguntándole que por qué no se había levantado con su llegada al igual que hizo con su prima Laura Matamoros. "En la mayoría de cosas Laura miente y vengo a contar las cosas como son", empezaba Carlo Costanzia Jr.
"Me gustaría hacerle un pequeño inciso a Antonio, yo no sé qué prudencia o discreción tiene una persona que usa un teléfono tan importante como es el de la violencia a las mujeres", recriminaba el novio de Alejandra Rubio al colaborador, echando mano de las acusaciones de Diego Matamoros. "¡No manipules!", reaccionaba Rossi, pidiéndole que no mezclase las palabras de Diego con la versión de Laura.
El refuerzo de Alejandra Rubio
Por si fuera poco el encontronazo que habían vivido Rossi y Costanzia, Alejandra Rubio levantó el teléfono desde su casa para entrar a desmentir al colaborador. "No suelo hacer estas cosas, pero me veo en la obligación. Le intento explicar la versión de Carlo a Antonio. Laura le llama y yo le digo a Antonio y le digo que no hay ninguna persecución porque yo estaba al teléfono con Carlo", añadía la escritora novel. "¿Queréis tergiversar? Tergiversad, estamos acostumbrados a que contéis cosas que no son", se quejaba la colaboradora de televisión.