Enric Hernández asume temporalmente la dirección de los Informativos de TVE tras la renuncia de Almudena Ariza

RTVE está viviendo un auténtico terremoto en sus Servicios Informativos y es que unas horas después de la renuncia de la periodista Almudena Ariza en su puesto de Directora de Informativos de Televisión Española, el reconocido profesional Enric Hernández ha decidido asumir dicho puesto. De esta forma, el hasta ahora director de Información y Actualidad de RTVE ha tomado la dirección tras reunirse con los Consejos de Informativos de TVE y Medios Interactivos este mismo martes 17 de diciembre.

Enric Hernández

Ambas partes han valorado las consecuencias de la renuncia de Almudena Ariza y han optado en que sea el propio Hernández el que asuma temporalmente temporalmente las funciones de Begoña Alegría a partir del próximo mes de enero de 2020. Después de que esta termine su trabajo en la cadena pública el próximo 31 de diciembre, el periodista cubrirá su hueco a principios del próximo año aunque antes anunciará a los miembros que conformarán el equipo directivo con el que trabajará. En la nota enviada a los medios de comunicación la cadena pública ha explicado que en los próximos meses se buscará al perfil adecuado para que ocupe este puesto.

Los motivos de Almudena Ariza

Estos movimientos se han producido dos semanas después de que Almudena Ariza fuese elegida como Directora de Informativos de Televisión Española. Esta incorporación fue sometida a referéndum no vinculante por el Consejo de Informativos. Los resultados obtenidos en el mismo han sido determinantes para que esta haya optado por retirarse y dejar el puesto que iba a ocupar a partir del 1 de enero de 2020. "Una vez conocidos los resultados del referéndum entre los profesionales de TVE, me veo en la obligación de presentar mi renuncia a la propuesta de dirigir los Servicios Informativos", anunciaba la periodista en un comunicado oficial en el que además especificaba que "mi candidatura ha sido aprobada, pero por una mayoría que no considero suficiente".

De esta forma, Ariza interpreta que "no cuento con un respaldo mayoritario y que no he sabido ilusionar ni convencer". Pese a ello, no ha dudado en "dar las gracias a Enric Hernández, director de Información y Actualidad de RTVE, por haberme propuesto para este cargo y confío en que encontrará a alguien a quien la redacción considere más idóneo para esta posición". Y es precisamente el trabajo que ahora recae sobre él, ya que asumirá el puesto pero seguirá buscando el perfil perfecto para ocuparlo en las próximas semanas.