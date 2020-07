Enrique Ramil ('OT 2011') gana la segunda edición de 'Tierra de talento'

Después de hacerse un nombre en los platós de Telecinco, Enrique Ramil ha llamado la atención de los espectadores andaluces con 'Tierra de talento'. El programa presentado por Manu Sánchez regresó en marzo, y ha finalizado la emisión de su segunda edición en la noche del sábado 25 de julio con una final en la que Ramil se ha proclamado como el gran campeón.

Enrique Ramil en la final de 'Tierra de talento'

El jurado compuesto por India Martínez, José Mercé, Carlos Álvarez y Jesús Reina volvió a deshacerse en halagos hacia este gallego residente en Benalmádena (Málaga), que a sus 36 años se ha alzado con un trofeo que le asegura una beca valorada en 10.000 euros. A lo largo de toda la edición, Ramil ha sido uno de los concursantes más destacados, culminando su brillante paso por el talent de Canal Sur con su particular versión del "Mi soledad y yo" de Alejandro Sanz.

Agradecido y emocionado

Como no podía ser de otra manera, el que fuera concursante de 'Factor X' y 'Operación Triunfo' ha reaccionado a través de su cuenta de Instagram a esta emotiva victoria: "Gracias a Dios por haber nacido con la necesidad de expresarme y la resistencia para no rendirme. Gracias a mi familia, mis amigxs y todxs mis seguidorxs por apoyarme siempre. Gracias a mis compañerxs por las buenas energías del backstage."

Y tras dedicarle ese agradecimiento a los diferentes departamentos del programa, ha vuelto a reconocer que el apoyo de sus seguidores y de su círculo más cercano ha sido fundamental: "Gracias a todas las personas que alguna vez me han dado ánimos para no rendirme. En especial a mi abuelo. Me hubiese encantado haberte abrazado anoche y celebrar esto juntos. Gracias a toda la gente que me escribe ahora para darme ánimos y felicitarme, ya sean amigxs, compañerxs, seguidorxs... Os amo."