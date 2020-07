Tinet Rubira asegura la continuidad de 'Operación Triunfo'

Cuando acabó la edición de 'OT 2020', Tinet Rubira habló con FormulaTV para hacer balance y contar los primeros detalles de cómo podría ser el futuro del formato sin televisión lineal. "Si ahora estuviésemos viviendo un momento económico normal, sin pandemia, en un año el mercado digital estaría lo suficientemente maduro como para hacer una edición de 'OT' sin necesidad de tener televisión lineal", aseguró entonces.

Tinet Rubira, en uno de los castings de 'OT 2020'

Ahora, un usuario de Twitter ha preguntado a Rubira que le confirme si "habrá 'OT 2021', '22' o '23'". Y añade: "Sabes que no es un reality musical, o sí, es mucho más de eso. Con que me digas 'yes' me conformo. Gracias por todo lo que habéis hecho por muchas personas que, como yo, me habéis dado vida". El director de Gestmusic no ha dudado en responder a este fan, quien seguro que se ha llevado una alegría.

"Que habrá más, seguro", publica Rubira tranquilizando a los seguidores pero matiza que el año en el que llegue la siguiente edición todavía no está claro: "Las fechas aún no están decididas". Por ahora habrá que esperar el cuándo y también el cómo, aunque él ya comentó en la entrevista a FormulaTV que "el mercado sabe perfectamente que el formato debería estar en TVE".

¿Volverá a TVE?

"El sector sabe el potencial que tiene la parte digital y TVE también lo sabe. Cada vez que hay 'OT' su mundo digital se revoluciona", reconoce Rubira, quien todavía desconoce la decisión del ente público sobre si mantener en la parrilla el formato. Cuanta que ahora tienen que valorar "si la inversión de dinero que realizan, que es mucha, compensa con estos resultados". Sin embargo, 'Operación Triunfo' encontrará su lugar: "Si en un año o año y medio 'OT' no está en La 1, te aseguro que a nivel digital vamos a estar haciendo algo potente. Seguro, lo veo".