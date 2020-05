El PP acusa a RTVE de "adoctrinar" a los jóvenes con 'Cuéntame' y 'Operación Triunfo'

La administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, se ha enfrentado a las preguntas de los senadores durante la Comparecencia Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades celebrada el 26 de mayo. La sesión ha estado dedicada al papel desempeñado por el ente público durante los dos meses que llevamos inmersos en el estado de alarma provocado por el coronavirus, pero la ejecutiva también ha tenido que atender a rencillas que vienen de largo.

Antonio Silván Rodríguez en el Senado

Durante el turno de réplica de Antonio Silván Rodríguez, representante del Partido Popular, se traía a colación un discurso contrario a la programación original ofrecida por RTVE. "Adoctrinar a nuestros jóvenes no es nuevo en televisión. Ahí están los programas de 'Cuéntame' u 'Operación Triunfo'. Ustedes erre que erre con su estrategia de atacar a los que no piensan como ustedes," esgrimía el senador, aludiendo a dos de los títulos más populares de La 1.

Ambos contenidos en su formato actual se emitieron también durante la segunda legislatura de Mariano Rajoy -y en el caso de 'Cuéntame' también durante la de José María Aznar-, pero Silván no ha matizado episodios o elementos concretos para argumentar ese supuesto adoctrinamiento. En su particular turno de respuesta, Mateo no ha hecho alusión a esta acusación, pero sí ha respondido a las peticiones de dimisión: "Ustedes me seguirán diciendo en estás reuniones 'Márchese' y yo les diré 'Arréglenlo ustedes que es su problema y no el mío'."

Polémicas y disculpas

Antes de esa imputación de adoctrinamiento, Mateo se disculpaba por el uso de imágenes de Rajoy para ejemplificar la incoherencia lingüística en el programa didáctico 'Aprendemos en casa'. Sin embargo, esa disculpa ha sido insuficiente para Silván. "Mofarse de un expresidente del Gobierno de España es gratuito e infame," señalaba el político popular, atacando a la gestión de la actual administrador única: "Todo lo que tocan lo impregnan de un estilo zafio. Jamás reparan en canales, horarios, destinatarios... Todo sirve para demostrar el peor semblante, su sectarismo, su manipulación insistente y su descalificación permanente a los enemigos políticos."