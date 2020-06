Thorgy Thor ('¡Dragníficas!'): "Hay reinas que fingen ser quien no son, yo soy Thorgy todo el tiempo"

El fenómeno drag continúa arrasando por todo el mundo y las concursantes de 'RuPaul's Drag Race' se han convertido ya en auténticas estrellas con programas propios. Con motivo del mes del Orgullo, DKISS estrena este lunes 22 de junio a las 21:45 horas '¡Dragníficas!', una serie de cambios en la que Thorgy Thor, Alexis Michelle, BeBe Zahara Benet y Jujubee ayudarán a personas a encontrar su estilo y brillar ante los acontecimientos más importantes de sus vidas.

Cada lunes, las cuatro hadas madrinas conocerán a una persona que necesita sus servicios. Thorgy Thor se encargará del apartado de música y cultura; Alexis, del maquillaje; Jujubee, de la moda; y BeBe, de la decoración del evento. En el primer episodio, impulsarán una boda que está a punto de ser cancelada. En esta entrevista con Thorgy Thor para FormulaTV, la reina de 'RPDR 8' y 'All Stars 3' adelanta todos los detalles de su nuevo factual.

Thorgy Thor, una de las mentoras de '¡Dragníficas!'

La química entre vosotras cuatro es maravillosa. ¿Por qué crees que formáis una combinación tan buena en '¡Dragníficas!'?

El episodio piloto con Emily era de un programa de bodas. Cada una de nosotras, BeBe, Alexis, Juju y yo, resultamos ser expertas en un ámbito, lo cual es perfecto para una boda. Pero cuando decidimos grabar la temporada completa, ampliamos la temática a eventos importantes de las vidas de los protagonistas. Dejó de ser un programa de bodas para ser un programa de transformaciones. Por ejemplo, a Amy le enseñamos a ser ella misma. Había perdido casi 60 kilos y tenía problemas para sentirse cómoda con su cuerpo, y ahí es donde entrábamos nosotras. Cada una tiene una forma muy distinta de enseñar a alguien a sentirse bien porque cada una ha vivido sus propias dificultades en su vida.

En Estados Unidos '¡Dragníficas!' se estrenó en abril, cuando prácticamente todo el mundo estaba encerrado en sus casas. ¿Crees que es una buena manera de entretener al público?

Creo que '¡Dragníficas!' llega en un momento perfecto. Es un programa para sentirse bien, empoderarse y divertirse, y llega en un momento perfecto teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo. Espero provocar sonrisas porque ese es el motivo por el que hago drag y por el que me encanta el programa.

Siempre digo que soy una persona que llama mucho la atención, así que puedo enseñar a sentirse a gusto siendo el centro de atención. No me importa, al contrario que a muchos, no gustarle a todo el mundo, y acepto ser objeto de bromas... aunque prefiero ser yo quien las hace. A quienes no se sienten tan bien consigo mismos les digo que tienen que quitarse eso de la cabeza y permitirse ser fabulosos, porque lo son. De verdad que lo eres, confía en ti. Aprende de tus errores y enfréntate al mundo. Es algo que he hecho durante toda mi vida porque me he enfrentado a muchos problemas. He tenido muchos obstáculos y creo que me han hecho más fuerte, y creo que también mejor profesora. Se trata de explicarlo y animar a que te sigan para sentirse bien consigo mismos, y eso es lo que hago con todos los participantes del programa.

De todos los que hacéis, ¿cuál es el cambio más especial o que más te ha tocado personalmente?

Antes hacía mención a Amy. Amy perdió casi 60 kilos y se enfrentó a la depresión y la ansiedad. Yo llevo toda la vida luchando con ambos problemas, voy por etapas. Cuando la vi pensé 'esta es mi chica, este es mi episodio'. Vi lo que había dentro de ella, vi que detrás de su sarcasmo era encantadora y maravillosa en todos los sentidos, así que queríamos que se sintiera especial. Creo que lo conseguimos. En el episodio se ve su transformación completa. Siempre digo que puedes ponerte todas las pelucas y todo el maquillaje que quieras que, si no cambias el interior, no vas a ser capaz de salir ahí fuera. Con Amy lo conseguimos y estoy muy orgullosa de ella. Desde que grabamos se ha puesto en contacto con nosotras varias veces y está muy bien.

Jujubee, Thorgy Thor, BeBe Zahara Benet y Alexis Michelle en '¡Dragníficas!'

En el programa os esforzáis con los cambios pero también con vuestros looks. ¿Quién es tu máximo referente en la moda?

Buena pregunta, no sé. Quizás Tilda Swinton por su rareza. Me encanta. Seguro que ha probado de todo y, aunque tenga un aspecto extraño, su imagen es estupenda. Es magnética. ¿Y qué me dices de Gilda Radner? Es tan bromista, tan divertida, siempre con una sonrisa. Tanto en el exterior como en el interior, su forma de ser siempre me ha llamado la atención por su capacidad de hacer reír a la gente y enfrentarse al día a día con buen humor. Me inspira muchísimo. Si muestras tu seguridad a la gente, la gente tiende a imitar a personas que son originales. Sé tu yo más original y todo irá bien.

¿Qué es lo que más te sorprendió en el rodaje?

Es la primera vez que hacemos este programa y no sabes lo delicada que es cada toma. Muchos espectadores creen que en los realities está todo guionizado pero, de verdad, no es así. Esta es la primera vez que hago televisión más allá de 'RuPaul's Drag Race' y es cien por cien real. Todo lo que decimos y todo lo que sentimos pasa de verdad. Conseguimos conocernos muy bien y hacernos amigas de estos hombres y mujeres que se abrieron y compartieron sus vidas con nosotros. Eso es algo que me llevo, no pensaba que me iba a enamorar de cada una de las personas que transformamos. Consiguieron cambiarme y me acuerdo mucho de ellos. A veces quiero llamarlos.

Eso es lo que lo diferencia de otros programas de cambios. El nuestro es muy diferente porque nosotras, como reinas, compartimos gran parte de nuestra vida personal con el mundo. Nosotras también somos vulnerables, es un programa que también nos transforma a nosotras mismas. Pusimos todo de nuestra parte, de verdad. Agarra los pañuelos y prepárate porque vas a reír y llorar viendo el programa.

Tu fandom es enorme. ¿Qué crees que le gusta a la gente de ti, Thorgy?

No lo sé. El después de 'RuPaul's Drag Race' fue increíble, hice la gira por todo el mundo y visité muchos países. Cada vez que los promotores o los fans se encontraban conmigo me decían que soy muy agradable, que soy muy auténtica. No sabía a qué se referían porque yo siempre he sido así, en drag o no, tenga un buen día o uno malo... soy casi siempre la misma persona. Soy muy directa, sensible, sincera, te doy lo que me pidas. Muchos fans me decían que soy de verdad, que no soy una apariencia. Supongo que muchas de las reinas que habían conocido fingían ser quien no son, pero yo soy Thorgy todo el rato. Me gusta sentarme con los fans y hablar con ellos. Me da igual quien seas o si alguien tiene que esperar porque me apetece hablar contigo. Me gusta conocer a cada persona. Podría hablar contigo una hora de lo que sea, o todo el día. Y quizás eso es lo que ha tocado a la gente, además de mis habilidades como hacer volteretas con un violín en la mano.

Alexis Michelle y Thorgy Thor junto a una de las participantes de '¡Dragníficas!'

Eso se ve en el programa, eres muy cercana y te relacionas de forma muy honesta para ayudar a cambiar.

Nadie está todo el día contento. No te levantas todos los días entusiasmada, pero tienes que encontrar la manera de hacer que cada día sea estupendo, de sonreír y hacer que la gente sonría. Intento hacerlo todos los días. Cada vez que no me siento bien, intento encontrar la manera de reírme y hacer que la gente se ría.

Has conseguido muchas cosas. Eres una música fantástica con formación clásica, ha estado en 'RuPaul's Drag Race', ahora en '¡Dragníficas!'... ¿te quedan sueños por cumplir en un futuro?

He tocado con 20 de las mejores orquestas sinfónicas del mundo, como las de Pittsburg, Calgary, Vancouver o San Francisco, pero me encantaría hacer una pequeña gira con el cuarteto Gordon Grdina, solo yo y un cuarteto de cuerda. Me encantaría recorrer Europa y Australia, es una idea que llevo teniendo desde hace tiempo. Creo que esto no lo he dicho nunca pero también me gustaría abrir algún día mi propia tienda de ropa vintage.

¿Qué tipo de música te gusta escuchar? ¿Depende del ánimo que tengas en el momento?

Soy una persona que escucha de todo. No soy muy fan del country, la verdad, no sé si ahora estaré perdiendo a todos mis fans a los que les gusta el country. Pero me encanta escuchar música clásica, como Brahms o Schumann, porque soy una música de clásico. Me encantan los compositores románticos. También escucho pop y hip hop, no hay ningún género que odie por completo. Pero sí, depende de mi estado de ánimo. Cuando limpio me encanta la música triste. Me encanta llorar mientras friego.

En el episodio de Emily hablamos precisamente de esto. Hay mucha música en todos los episodios. Me alegra haber demostrado que soy una violonista y chelista clásica, me hace muy feliz tocar mis instrumentos.

Eso es genial. Vives en Brooklyn, un lugar en el que la música y el entretenimiento es el alma de la ciudad.

Sí, llevo toda mi vida en Nueva York, nací y me crié aquí. Nunca he vivido en ningún otro sitio. Es genial, lo tenemos todo al alcance de la mano y siempre están produciéndose cambios, así que estoy siempre entretenida.

¿Y qué haces para relajarte en una ciudad tan ajetreada como Nueva York?

Me encanta caminar. Normalmente cojo el metro y me voy, por ejemplo, a la calle 128. Y me voy andando del tirón hasta South Street Seaport, todo el día. Por el camino me encuentro tiendas nuevas que acaban de abrir, me compro un capuchino, te encuentras otras tiendas de las que te habías olvidado... Cada vez que recorres una calle de Manhattan descubres algo nuevo. Me encanta que Nueva York esté en constante cambio y haya tantas cosas que hacer.

Jujubee, Alexis Michelle, Thorgy Thor y BeBe Zahara Benet, las mentoras de '¡Dragníficas!'

Viviendo allí, ¿dónde metes tanto vestido?

Tendrías que ver mi piso de Nueva York.

¿Tienes un vestidor o está todo colgando por ahí?

Me encantaría poder enseñártelo. Todo el que viene a casa a tomar algo se acaba yendo con un par de prendas. Es en plan "llévatelas, por favor".

A mí también me está afectando y también he estado encerrada en mi casa. Soy una persona muy activa física y mentalmente, así que me afectó mucho. De vez en cuando tenía que darme una pequeña patada en el culo y encontrar cosas que hacer para no estar todo el día tirada. No puedes estar todo el día tirada, tienes que levantarte y encontrar algo que hacer en tu casa.

Para mí fue el hacer estiramientos. Me levantaba todos los días y estiraba una media hora, y sentía cómo mi sangre fluía y activaba mi mente. Estirar es muy importante. También había que sacar tiempo para ver qué tal estaban las personas a las que quieres. Muchas personas con problemas mentales lo han pasado mal en sus casas así que, incluso si sentías que los estabas molestando, había que escribirles y llamarles. Total, nadie tenía nada que hacer.

Por otro lado, también me he hecho adicta a los videojuegos. Nunca antes había jugado y ahora no sé hacer otra cosa. Estoy todo el rato jugando. Y por lo visto ayuda a la distancia social porque puedes jugar online con gente qué sé yo, en Polonia. Todo esto es nuevo para mí, pero me he hecho adicta.