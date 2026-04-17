'Supervivientes' cae a un 16,6% y 'Perdiendo el juicio' baja a un 8,1% con su final

Por Redacción | |

'Supervivientes' se enfrentó a su séptima gala con nuevas llegadas, una expulsión y otra ronda de nominaciones. El reality de Telecinco registró un 16,6%, de modo que cae -2,6 puntos en una semana. No obstante, esto no es impedimento para que lidere la noche con amplia diferencia respecto a la competencia.

En Antena 3, 'Perdiendo el juicio' dejaba atrás el doble dígito de la semana pasada, pues perdía -1,9 puntos en su último capítulo hasta quedarse con un 8,1%. En cambio, 'Horizonte' se elevaba +0,7 puntos al firmar un 8,9% en Cuatro. La 1 se decantaba por el cine con 'Un lío de millones', que atraía a un 9,4%. 'Tenemos que hablar', en laSexta, pinchaba con un 4,4% tras empeorar en -0,8 puntos a la película de la semana pasada.

En cuanto al access prime time, el dato más destacable es el de la celebración del 20º aniversario de 'El intermedio'. El espacio crece +3,5 puntos a un 10,2%, justo el mismo share que obtiene 'La revuelta', que pierde -1,3 puntos. En cuanto a 'El hormiguero', baja -0,6 puntos en una semana al cosechar un 13,6%.

Elena Rivera en el episodio final de 'Perdiendo el juicio'

Prime time

'Supervivientes' lidera con un 16,6% pese a bajar -2,6 puntos

'El intermedio' crece al 10,2% con su especial por los 20 años

'Perdiendo el juicio' se despide con un 8,1% (-1,9)

La 1

La revuelta Ca7riel y Paco Amoroso 1.190.000 10,2% El cine que somos Un lío de millones 736.000 9,4%

La 2

Cifras y letras550.000 5,1% Cifras y letras718.000 6,0% El cine de La 2: Película Sala de profesores 307.000 2,9% Documentos TV Saqueo, crimen y redención 79.000 1,3%

Antena 3

El hormiguero Marta Díaz y Grefg 1.598.000 13,6% Perdiendo el juicio676.000 8,1%

Cuatro

First Dates502.000 4,7% Horizonte: Avance791.000 6,7% Horizonte664.000 8,9%

Telecinco

Supervivientes express1.013.000 8,6% Supervivientes970.000 16,6%

laSexta

laSexta clave463.000 4,6% 20 años1.128.000 10,2% Cine Tenemos que hablar (2016) 232.000 4,4%

Iker Jiménez presenta 'Horizonte'

Late night

El cine de La 1 marca un 7,9%

La reposición de 'Perdiendo el juicio' (3,7%) se deja -3 puntos

'Cuerpo de élite' obtiene un 3,9%

La 1

El cine que somos 2 Buscando a Coque 263.000 7,9% La noche en 24h: Portada Juan José Aparicio Cascón 83.000 4,9%

La 2

Cine Django desencadenado 58.000 2,1%

Antena 3

Perdiendo el juicio177.000 3,7% Allí abajo Maite Zaitut 60.000 2,6%

Cuatro

Horizonte (Continuación)664.000 8,9% Callejeros Mi cuerpo tiene un precio 203.000 6,6% En el punto de mira Intrusos en la medicina 115.000 6,7%

Telecinco

Supervivientes (Continuación)970.000 16,6% Gran Madrid show118.000 6,8%

laSexta

Cuerpo de élite85.000 3,9%

'Sueños de libertad' registra un 15,5% en la sobremesa

Sobremesa y tarde

'¡Allá tú!', lo más fuerte de la tarde de Telecinco con un 10,6% (+1,1)

'Sueños de libertad' brilla con un 15,5% tras alzarse +0,4 puntos

12,7% para 'La promesa', que cede -0,5 puntos

La 1

Directo al grano844.000 10,7% Valle Salvaje717.000 11,2% La promesa816.000 12,7% Malas lenguas738.000 10,4% Aquí la Tierra1.105.000 12,9%

La 2

Saber y ganar560.000 6,3% Grandes documentales263.000 3,5% Espacios naturales espectaculares De Gulpiyuri a las montañas sagradas 268.000 3,4% Fauna letal México 250.000 3,6% Malas lenguas467.000 7,3% Sukha147.000 2,1% Trivial Pursuit216.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.296.000 15,5% Y ahora, Sonsoles729.000 10,9% Pasapalabra1.565.000 19,0%

Cuatro

Todo es mentira528.000 6,9% Lo sabe, no lo sabe349.000 5,4%

Telecinco

El tiempo justo669.000 8,8% El diario de Jorge645.000 9,8% ¡Allá tú!880.000 10,6%

laSexta

Zapeando475.000 5,8% Más vale tarde351.000 5,4%

Silvia Intxaurrondo al frente de 'La hora de La 1'

Mañana

La 1

La hora de La 1360.000 18,7% Entrevista Ángel Víctor Torres 384.000 19,4% Mañaneros 360465.000 16,4% Entrevista Arcadi España 476.000 15,9% Mañaneros 360946.000 12,4%

La 2

Ruralitas23.000 1,9% Zorros, pequeños con una gran personalidad40.000 2,1% Un país en bicicleta, diario de una ciclista38.000 2,0% Aquí hay trabajo27.000 1,3% La aventura del saber29.000 1,3% Una pizza rica rica34.000 1,5% El western de La 2 Adiós gringo 87.000 3,0% El cazador120.000 2,2% El cazador227.000 2,6%

Antena 3

Espejo público282.000 11,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Picadillo de magro con jamón y patatas 870.000 19,3% La ruleta de la suerte1.475.000 21,4%

Cuatro

¡Toma salami! En ruta 11.000 0,8% Alerta Cobra Orgullo de padre 21.000 1,1% Alerta Cobra Fantasmas del pasado 38.000 2,0% Alerta Cobra El precio de la amistad 55.000 2,6% En boca de todos228.000 8,0%

Telecinco

La mirada crítica167.000 9,1% El programa de AR243.000 11,3% Vamos a ver339.000 11,0% El precio justo564.000 9,0%

laSexta

Aruser@s el humorning158.000 10,8% Aruser@s284.000 13,7% Al rojo vivo320.000 9,4%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa como es habitual al marcar un espectacular 23,6%. Por su parte, 'Telediario 1' consigue un 15,1%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' se hace con un 9,5%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también lidera al marcar un 17,5%. A algo más de 3 puntos se sitúa 'Telediario 2' con su 14,2%. Por su parte, 'Informativos Telecinco 21:00' marca un 8,3%.

La 1

Informativo territorial 1787.000 13,7% Telediario 11.363.000 15,1% Informativo territorial 21.062.000 11,9% Telediario 21.479.000 14,2%

Antena 3

Noticias de la mañana255.000 14,3% Antena 3 noticias 12.130.000 23,6% Antena 3 noticias 21.845.000 17,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1571.000 8,6% El desmarque Cuatro 1429.000 4,9% Noticias Cuatro 2395.000 5,1%

Telecinco

El matinal79.000 6,7% Informativos Telecinco 15:00860.000 9,5% Informativos Telecinco 21:00858.000 8,3%

laSexta

laSexta noticias 14h671.000 8,6% laSexta noticias: Jugones526.000 5,7% laSexta noticias 20h570.000 7,3%

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