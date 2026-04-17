'Supervivientes' cae a un 16,6% y 'Perdiendo el juicio' baja a un 8,1% con su final

Audiencias Jueves 16 de Abril de 2026
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'Supervivientes' se enfrentó a su séptima gala con nuevas llegadas, una expulsión y otra ronda de nominaciones. El reality de Telecinco registró un 16,6%, de modo que cae -2,6 puntos en una semana. No obstante, esto no es impedimento para que lidere la noche con amplia diferencia respecto a la competencia.
En Antena 3, 'Perdiendo el juicio' dejaba atrás el doble dígito de la semana pasada, pues perdía -1,9 puntos en su último capítulo hasta quedarse con un 8,1%. En cambio, 'Horizonte' se elevaba +0,7 puntos al firmar un 8,9% en Cuatro. La 1 se decantaba por el cine con 'Un lío de millones', que atraía a un 9,4%. 'Tenemos que hablar', en laSexta, pinchaba con un 4,4% tras empeorar en -0,8 puntos a la película de la semana pasada.
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- Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
- Sonia Madoc: "¿Crees que si tuviese una gira de 80 bolos me iría de Sonia y Selena?"
- 'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
- 'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
- laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
En cuanto al access prime time, el dato más destacable es el de la celebración del 20º aniversario de 'El intermedio'. El espacio crece +3,5 puntos a un 10,2%, justo el mismo share que obtiene 'La revuelta', que pierde -1,3 puntos. En cuanto a 'El hormiguero', baja -0,6 puntos en una semana al cosechar un 13,6%.
Elena Rivera en el episodio final de 'Perdiendo el juicio'
Prime time
- 'Supervivientes' lidera con un 16,6% pese a bajar -2,6 puntos
- 'El intermedio' crece al 10,2% con su especial por los 20 años
- 'Perdiendo el juicio' se despide con un 8,1% (-1,9)
La revuelta 1.190.000 10,2%
El cine que somos 736.000 9,4%
Cifras y letras550.000 5,1%
Cifras y letras718.000 6,0%
El cine de La 2: Película 307.000 2,9%
Documentos TV 79.000 1,3%
El hormiguero 1.598.000 13,6%
Perdiendo el juicio676.000 8,1%
First Dates502.000 4,7%
Horizonte: Avance791.000 6,7%
Horizonte664.000 8,9%
Supervivientes express1.013.000 8,6%
Supervivientes970.000 16,6%
laSexta clave463.000 4,6%
20 años1.128.000 10,2%
Cine 232.000 4,4%
Iker Jiménez presenta 'Horizonte'
Late night
- El cine de La 1 marca un 7,9%
- La reposición de 'Perdiendo el juicio' (3,7%) se deja -3 puntos
- 'Cuerpo de élite' obtiene un 3,9%
El cine que somos 2 263.000 7,9%
La noche en 24h: Portada 83.000 4,9%
Cine 58.000 2,1%
Perdiendo el juicio177.000 3,7%
Allí abajo 60.000 2,6%
Horizonte (Continuación)664.000 8,9%
Callejeros 203.000 6,6%
En el punto de mira 115.000 6,7%
Supervivientes (Continuación)970.000 16,6%
Gran Madrid show118.000 6,8%
Cuerpo de élite85.000 3,9%
'Sueños de libertad' registra un 15,5% en la sobremesa
Sobremesa y tarde
- '¡Allá tú!', lo más fuerte de la tarde de Telecinco con un 10,6% (+1,1)
- 'Sueños de libertad' brilla con un 15,5% tras alzarse +0,4 puntos
- 12,7% para 'La promesa', que cede -0,5 puntos
Directo al grano844.000 10,7%
Valle Salvaje717.000 11,2%
La promesa816.000 12,7%
Malas lenguas738.000 10,4%
Aquí la Tierra1.105.000 12,9%
Saber y ganar560.000 6,3%
Grandes documentales263.000 3,5%
Espacios naturales espectaculares 268.000 3,4%
Fauna letal 250.000 3,6%
Malas lenguas467.000 7,3%
Sukha147.000 2,1%
Trivial Pursuit216.000 2,4%
Sueños de libertad1.296.000 15,5%
Y ahora, Sonsoles729.000 10,9%
Pasapalabra1.565.000 19,0%
Todo es mentira528.000 6,9%
Lo sabe, no lo sabe349.000 5,4%
El tiempo justo669.000 8,8%
El diario de Jorge645.000 9,8%
¡Allá tú!880.000 10,6%
Zapeando475.000 5,8%
Más vale tarde351.000 5,4%
Silvia Intxaurrondo al frente de 'La hora de La 1'
Mañana
- 18,7% para 'La hora de La 1', que sigue fuerte pese a perder -2,4 puntos
- +2,3 puntos crece 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' al firmar un 19,3%
- 'El precio justo' sigue en su línea con un 9%
La hora de La 1360.000 18,7%
Entrevista 384.000 19,4%
Mañaneros 360465.000 16,4%
Entrevista 476.000 15,9%
Mañaneros 360946.000 12,4%
Ruralitas23.000 1,9%
Zorros, pequeños con una gran personalidad40.000 2,1%
Un país en bicicleta, diario de una ciclista38.000 2,0%
Aquí hay trabajo27.000 1,3%
La aventura del saber29.000 1,3%
Una pizza rica rica34.000 1,5%
El western de La 2 87.000 3,0%
El cazador120.000 2,2%
El cazador227.000 2,6%
Espejo público282.000 11,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 870.000 19,3%
La ruleta de la suerte1.475.000 21,4%
¡Toma salami! 11.000 0,8%
Alerta Cobra 21.000 1,1%
Alerta Cobra 38.000 2,0%
Alerta Cobra 55.000 2,6%
En boca de todos228.000 8,0%
La mirada crítica167.000 9,1%
El programa de AR243.000 11,3%
Vamos a ver339.000 11,0%
El precio justo564.000 9,0%
Aruser@s el humorning158.000 10,8%
Aruser@s284.000 13,7%
Al rojo vivo320.000 9,4%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa como es habitual al marcar un espectacular 23,6%. Por su parte, 'Telediario 1' consigue un 15,1%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' se hace con un 9,5%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también lidera al marcar un 17,5%. A algo más de 3 puntos se sitúa 'Telediario 2' con su 14,2%. Por su parte, 'Informativos Telecinco 21:00' marca un 8,3%.
Informativo territorial 1787.000 13,7%
Telediario 11.363.000 15,1%
Informativo territorial 21.062.000 11,9%
Telediario 21.479.000 14,2%
Noticias de la mañana255.000 14,3%
Antena 3 noticias 12.130.000 23,6%
Antena 3 noticias 21.845.000 17,5%
Noticias Cuatro 1571.000 8,6%
El desmarque Cuatro 1429.000 4,9%
Noticias Cuatro 2395.000 5,1%
El matinal79.000 6,7%
Informativos Telecinco 15:00860.000 9,5%
Informativos Telecinco 21:00858.000 8,3%
laSexta noticias 14h671.000 8,6%
laSexta noticias: Jugones526.000 5,7%
laSexta noticias 20h570.000 7,3%