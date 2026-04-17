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Audiencias 'Supervivientes' cae y 'Perdiendo el juicio' también baja con su final

AUDIENCIAS JUEVES 16 DE ABRIL

'Supervivientes' cae a un 16,6% y 'Perdiendo el juicio' baja a un 8,1% con su final

La celebración de los 20 años de 'El intermedio' destaca con un 10,2%.

'Supervivientes' cae a un 16,6% y 'Perdiendo el juicio' baja a un 8,1% con su final
Por RedacciónPublicado: Viernes 17 Abril 2026 09:00 (hace 7 horas) | Última actualización: Viernes 17 Abril 2026 10:12 (hace 6 horas)

Audiencias Jueves 16 de Abril de 2026

  • logoantena3

    13,4%

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    12,0%

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    10,1%

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    7,3%

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'Supervivientes' se enfrentó a su séptima gala con nuevas llegadas, una expulsión y otra ronda de nominaciones. El reality de Telecinco registró un 16,6%, de modo que cae -2,6 puntos en una semana. No obstante, esto no es impedimento para que lidere la noche con amplia diferencia respecto a la competencia.

En Antena 3, 'Perdiendo el juicio' dejaba atrás el doble dígito de la semana pasada, pues perdía -1,9 puntos en su último capítulo hasta quedarse con un 8,1%. En cambio, 'Horizonte' se elevaba +0,7 puntos al firmar un 8,9% en Cuatro. La 1 se decantaba por el cine con 'Un lío de millones', que atraía a un 9,4%. 'Tenemos que hablar', en laSexta, pinchaba con un 4,4% tras empeorar en -0,8 puntos a la película de la semana pasada.

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En cuanto al access prime time, el dato más destacable es el de la celebración del 20º aniversario de 'El intermedio'. El espacio crece +3,5 puntos a un 10,2%, justo el mismo share que obtiene 'La revuelta', que pierde -1,3 puntos. En cuanto a 'El hormiguero', baja -0,6 puntos en una semana al cosechar un 13,6%.

Elena Rivera en el episodio final de &#39;Perdiendo el juicio&#39;

Elena Rivera en el episodio final de 'Perdiendo el juicio'

Prime time

  • 'Supervivientes' lidera con un 16,6% pese a bajar -2,6 puntos
  • 'El intermedio' crece al 10,2% con su especial por los 20 años
  • 'Perdiendo el juicio' se despide con un 8,1% (-1,9)
La 1

La revuelta 1.190.000 10,2%

El cine que somos 736.000 9,4%

La 2

Cifras y letras550.000 5,1%

Cifras y letras718.000 6,0%

El cine de La 2: Película 307.000 2,9%

Documentos TV 79.000 1,3%

Antena 3

El hormiguero 1.598.000 13,6%

Perdiendo el juicio676.000 8,1%

Cuatro

First Dates502.000 4,7%

Horizonte: Avance791.000 6,7%

Horizonte664.000 8,9%

Telecinco

Supervivientes express1.013.000 8,6%

Supervivientes970.000 16,6%

laSexta

laSexta clave463.000 4,6%

20 años1.128.000 10,2%

Cine 232.000 4,4%

Iker Jiménez presenta &#39;Horizonte&#39;

Iker Jiménez presenta 'Horizonte'

Late night

  • El cine de La 1 marca un 7,9%
  • La reposición de 'Perdiendo el juicio' (3,7%) se deja -3 puntos
  • 'Cuerpo de élite' obtiene un 3,9%
La 1

El cine que somos 2 263.000 7,9%

La noche en 24h: Portada 83.000 4,9%

La 2

Cine 58.000 2,1%

Antena 3

Perdiendo el juicio177.000 3,7%

Allí abajo 60.000 2,6%

Cuatro

Horizonte (Continuación)664.000 8,9%

Callejeros 203.000 6,6%

En el punto de mira 115.000 6,7%

Telecinco

Supervivientes (Continuación)970.000 16,6%

Gran Madrid show118.000 6,8%

laSexta

Cuerpo de élite85.000 3,9%

&#39;Sueños de libertad&#39; registra un 15,5% en la sobremesa

'Sueños de libertad' registra un 15,5% en la sobremesa

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano844.000 10,7%

Valle Salvaje717.000 11,2%

La promesa816.000 12,7%

Malas lenguas738.000 10,4%

Aquí la Tierra1.105.000 12,9%

La 2

Saber y ganar560.000 6,3%

Grandes documentales263.000 3,5%

Espacios naturales espectaculares 268.000 3,4%

Fauna letal 250.000 3,6%

Malas lenguas467.000 7,3%

Sukha147.000 2,1%

Trivial Pursuit216.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.296.000 15,5%

Y ahora, Sonsoles729.000 10,9%

Pasapalabra1.565.000 19,0%

Cuatro

Todo es mentira528.000 6,9%

Lo sabe, no lo sabe349.000 5,4%

Telecinco

El tiempo justo669.000 8,8%

El diario de Jorge645.000 9,8%

¡Allá tú!880.000 10,6%

laSexta

Zapeando475.000 5,8%

Más vale tarde351.000 5,4%

Silvia Intxaurrondo al frente de &#39;La hora de La 1&#39;

Silvia Intxaurrondo al frente de 'La hora de La 1'

Mañana

La 1

La hora de La 1360.000 18,7%

Entrevista 384.000 19,4%

Mañaneros 360465.000 16,4%

Entrevista 476.000 15,9%

Mañaneros 360946.000 12,4%

La 2

Ruralitas23.000 1,9%

Zorros, pequeños con una gran personalidad40.000 2,1%

Un país en bicicleta, diario de una ciclista38.000 2,0%

Aquí hay trabajo27.000 1,3%

La aventura del saber29.000 1,3%

Una pizza rica rica34.000 1,5%

El western de La 2 87.000 3,0%

El cazador120.000 2,2%

El cazador227.000 2,6%

Antena 3

Espejo público282.000 11,8%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 870.000 19,3%

La ruleta de la suerte1.475.000 21,4%

Cuatro

¡Toma salami! 11.000 0,8%

Alerta Cobra 21.000 1,1%

Alerta Cobra 38.000 2,0%

Alerta Cobra 55.000 2,6%

En boca de todos228.000 8,0%

Telecinco

La mirada crítica167.000 9,1%

El programa de AR243.000 11,3%

Vamos a ver339.000 11,0%

El precio justo564.000 9,0%

laSexta

Aruser@s el humorning158.000 10,8%

Aruser@s284.000 13,7%

Al rojo vivo320.000 9,4%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' arrasa en la sobremesa como es habitual al marcar un espectacular 23,6%. Por su parte, 'Telediario 1' consigue un 15,1%, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' se hace con un 9,5%. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también lidera al marcar un 17,5%. A algo más de 3 puntos se sitúa 'Telediario 2' con su 14,2%. Por su parte, 'Informativos Telecinco 21:00' marca un 8,3%.

La 1

Informativo territorial 1787.000 13,7%

Telediario 11.363.000 15,1%

Informativo territorial 21.062.000 11,9%

Telediario 21.479.000 14,2%

Antena 3

Noticias de la mañana255.000 14,3%

Antena 3 noticias 12.130.000 23,6%

Antena 3 noticias 21.845.000 17,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1571.000 8,6%

El desmarque Cuatro 1429.000 4,9%

Noticias Cuatro 2395.000 5,1%

Telecinco

El matinal79.000 6,7%

Informativos Telecinco 15:00860.000 9,5%

Informativos Telecinco 21:00858.000 8,3%

laSexta

laSexta noticias 14h671.000 8,6%

laSexta noticias: Jugones526.000 5,7%

laSexta noticias 20h570.000 7,3%

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