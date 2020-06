'We're Here': HBO renueva por una segunda temporada su emotivo reality de drag queens rurales

La primera incursión de HBO en el fenómeno drag ha sido todo un éxito. Estrenado el 23 de abril y cosechando todo tipo de críticas favorables desde entonces, la plataforma ha anunciado la renovación de 'We're Here' por una segunda temporada cuyas grabaciones darán comienzo próximamente. Shangela, Eureka O'Hara y Bob The Drag Queen seguirán recorriendo la América rural en busca de emocionantes historias y reinas en potencia.

"'We're Here' ha tenido una repercusión que deseábamos pero no podíamos haber anticipado", explica Nina Rosenstein, Vicepresidenta Ejecutiva de Programación de HBO. "Las historias de nuestras hijas drag lugareñas han derivado en una experiencia compartida increíblemente positiva. No podemos esperar a que Bob, Shangela y Eureka prosigan su viaje ayudando a otros a encontrar su camino".

Bob The Drag Queen, Shangela y Eureka O'Hara

Creado por Stephen Warren y Johnnie Ingram, en cada episodio de 'We're Here' las alumnas de 'RuPaul's Drag Race' visitan una pequeña localidad de la América profunda en busca de personas dispuestas a convertirse en drag queens por una noche como forma de reivindicación, redención o simple diversión. 'We're Here' es un docurreality sobre las dificultades de pertenecer a la comunidad LGBT+ en un entorno rural pero también sobre la necesidad de todas las personas de encontrar fuerza en los momentos más duros.

Así, en los seis episodios de la primera temporada encontramos a una madre arrepentida por su actitud homófoba con su hija bisexual, a un hombre trans que quiere volver a celebrar su boda porque la familia de su mujer rechazó la primera ceremonia y a un joven que ha renunciado a su homosexualidad para vivir acorde a la Biblia; pero también a dos hombres heterosexuales, referentes en su comunidad, que quieren difundir un mensaje de aceptación entre sus vecinos.

Una temporada incompleta

Al final de cada entrega, los protagonistas se transforman en drag queens y comparten escenario con sus madres drag, Shangela, Eureka y Bob. El equipo de HBO consigue levantar un espectáculo drag en rincones de la geografía estadounidense donde todavía ondean banderas confederadas y Trump se perfila como el candidato favorito en las próximas elecciones. Localidades como las del denominado Cinturón de la Biblia en las que el trío drag se ha enfrentado incluso al rechazo y a la amenaza policial.

Se espera que el factual que en nuestro país ha ofrecido HBO España de forma simultánea a su emisión original regrese en su segunda temporada a Spartanburg. Esta pequeña ciudad de Carolina del Sur era el destino del sexto episodio, cuyo rodaje fue interrumpido al tercer día por la irrupción del coronavirus. En su lugar, Shangela, Eureka y Bob protagonizaron un especial en el que reaparecieron algunos de los protagonistas de los primeros capítulos.