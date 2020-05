'RuPaul's Drag Race' corona a la ganadora de su temporada 12, la primera virtual de la historia

La final de la duodécima edición de 'RuPaul's Drag Race' fue sin duda la más especial de la historia del formato y es que la pandemia del coronavirus obligó a sus responsables a tener que realizarla de forma virtual, algo que no había sucedido hasta la fecha. Pese a ello, los fans del espacio pudieron vivir una noche cargada de sorpresas, espectaculares "lip syncs" y mucha emoción. Prueba de ello es el emotivo inicio de esta gala especial en el que participaron rostros que han formado parte del mismo y que sirvió como gran homenaje al equipo del espacio. Whoopi Goldberg o Adam Lambert fueron algunos de los conocidos artistas que quisieron unirse a un gran agradecimiento grupal a RuPaul y su equipo por hecho mucho más llevadera esta cuarentena gracias a la emisión del espacio.

Finalistas 'RuPaul's Drag Race' 12

Así fue el primer reto

Tras este bonito momento y al terminar una ronda de entrevistas (virtuales, obviamente) con las tres finalistas Gigi Goode, Crystal Methyd y Jaida Essence Hall, arrancó la esperada ronda de "lip syncs" finales que determinaron el nombre de la ganadora de esta edición. Pese a ello, no fue sencillo para nadie el prever quién podía llevarse la victoria ya que en los dos primeros retos propuestos por RuPaul, las tres candidatas lo hicieron perfecto; fue prácticamente imposible quedarse con una. Todas arrancaron con un primer "lip sync" del tema "Bring Back My Girls" de la propia RuPaul en el que solo veíamos los labios de las finalistas, las tres arrasaron con tres actuaciones que bien seguro podrían haberles dado la victoria a cualquiera de ellas.

Después llegó el segundo reto en el que cada una de las candidatas debía dirigir su propio vídeo realizando una actuación de una canción elegida por cada una, Crystal sobresalió gracias a "I'm Like a Bird" de Nelly Furtado mientras que Jaida arrasó con "Get Up" de Ciara y Chamillionaire. Por su parte, Gigi también brilló como sus compañeras recreando el vídeo "Take On Me" de A-ha. Por ello, RuPaul optó por ver a las tres en el gran "lip sync" final. A diferencia de la mayoría de ediciones, no eliminó a ninguna de ellas y todas se tuvieron que enfrentar de forma conjunta (aunque cada una en su hogar) con un tema mítico del pop internacional: "Survivor" del mítico grupo Destiny's Child.

'RuPaul's Drag Race' 12

Y la ganadora es...

Los responsables del espacio enviaron a todas las finalistas el mismo vestuario y el mismo equipo técnico, para que pudiesen tener las mismas oportunidades en su actuación final. De esta forma, vimos tres "lip syncs" muy distintos pero que fueron determinantes para seleccionar a la ganadora de la edición. De esta forma, con este reto y tras analizar la trayectoria de cada una de ellas, RuPaul pudo decidirse finalmente por una, dándole el título de reina de esta duodécima edición del exitoso formato de televisión a Jaida Essence Hall. Una decisión que parece que no gustó a muchos fans del espacio que ya han inundado las redes sociales con críticas a esta elección.