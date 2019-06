Imanol Arias reconoce que "tenía 290.000€ en Suiza" y Ana Duato asegura no recordar los contratos que firmó

'Equipo de investigación', en su última entrega titulada 'El asesor de las estrellas', ha puesto el punto de mira en Fernando Peña, asesor fiscal de Ana Duato e Imanol Arias, así como de periodistas, cantantes o prestigiosos arquitectos. Gracias al programa hemos podido conocer las declaraciones de ambos actores ante el juez, acusados de un delito contra la Hacienda Pública por haber ocultado su dinero a través de una red de sociedades instrumentales.

Ana Duato e Imanol Arias

Primeramente 'Equipo de investigación' mostró el testimonio a la Audiencia Nacional registrado en audio de Imanol Arias, al que Hacienda reclama 2.784.000 euros. Después de señalar que sus "ganancias nunca se ocultaban" y de que "pagaba 200.000 euros de impuestos", el juez quiso saber si le parecía correcta esa cantidad cuando había ganado 1.500.000, a lo que el intérprete contestó que "creía que era sensato". Reconoció igualmente que tenía "290.000 euros en Suiza". Todo ello "lo gestionó Fernando Peña, la persona con la que ellos trataban" desde 1987.

Mientras, su compañera de reparto, Ana Duato, también acusada de falsedad documental, tiene una deuda con Hacienda de 1.900.000 euros. Cuando el juez le pidió que describiera cómo era la secuencia de contratos que había firmado, la intérprete contestó lo siguiente: "No lo recuerdo. Mi trabajo requiere mucha concentración, y me ocupo artísticamente de lo que me toca". También afirmó que Fernando Peña era el jefe de todo el personal de Nummaria, el bufete dedicado a crear empresas opacas: "Parecía que era la persona que mandaba".

Un solo culpable

Los actores de 'Cuéntame cómo pasó' han señalado a Fernando Peña como único responsable de sus problema con Hacienda. El asesor fiscal, por su parte, ha defendido la inocencia de sus clientes ante el juez: "Quiero hacer una reflexión respecto de Imanol Arias y de Ana Duato porque se trata de dos personas que han pagado los impuestos y que se encuentran en esta situación, pero bajo ningún concepto deberían estar aquí".