María Valverde ha desvelado una curiosa anécdota de su infancia que ha sorprendido a los espectadores. La actriz visitó 'El hormiguero' junto a Álex González para presentar "Fuimos canciones", la película de Netflix basada en la novela de Elisabeth Benavent. Durante la entrevista, Valverde explicó la relación que, según ella, tenía Freddie Mercury con su padre.

María Valverde y Freddie Mercury

"Mi papá tenia bigote, le gustaba mucho Queen y desde chiquitita escuchaba la música. Entonces, cuando vi el videoclip de "I Want to Break Free", pensé que era mi padre por el bigote", comentó Valverde durante su charla con Pablo Motos. Tanto el presentador como Álex González mostraron su sorpresa y no dudaron en comentar: "Pero... Hay muchos señores con bigote, ¿no?", preguntó González entre risas. Al escucharlo, la madrileña aclaró el asunto con humor: "Ya, pero mi papá era Freddie Mercury".

"Imagínate una niña de cuatro años, estaba muy confundida, pero era muy tierno", explicó Valverde, quien quiso recordar la gran sorpresa que le dio su padre de niña. La actriz pudo grabar un videoclip interpretando al líder de Queen. "Ha sido uno de los mejores regalos de cumpleaños que he tenido", detallaba la interprete con una sonrisa. "¡Qué buen regalo!", exclamó Motos.

El perro dorado de Valverde y González

La historia relacionada con Mercury no fue la única que salió a relucir durante la emisión del espacio de Atresmedia, ambos recordaron otra disparatada anécdota que les unía. "Vi una escultura de un bulldog dorado de tamaño real que me pareció muy bonita y decidí regalársela también a María y a su marido", explicó el actor. Un presente que, según aclaró, sí que seguía teniendo la propia Valverde, aunque no Álex González. De hecho, fue él mismo quien confirmó que se se había desecho de la extraña figura un tiempo después: "En qué momento decidí comprar el perro...", aseveró riéndose.