Ernest Riveras lamenta no haber denunciado en directo el gesto violento de un atleta israelí

Por Julia Almazán Romero |

Ernest Riveras , narrador deportivo de Televisión Española, ha recurrido a sus redes sociales para explicar y disculparse por sudurante la presentación de una carrera de relevos en el Europeo sub-20 de atletismo, celebrado en Tampere (Finlandia). En el momento,, pero el comentarista no lo advirtió en directo.

"A veces los comentaristas miramos los papeles y perdemos de vista la pantalla", escribió Riveras en su perfil de X/Twitter. "Me hubiese gustado este domingo ver a este atleta hacer este indecente gesto de violencia y expresar entonces la indignación que me provoca su actitud". Para el periodista, "ante la gravedad de lo que está pasando en Gaza, este individuo debería ser expulsado para siempre del deporte".

El atleta Ido Peretz realiza un violento gesto en el Europeo sub-20 de atletismo

En el mismo mensaje, Riveras subrayó que, de haberlo percibido en el momento, su protesta habría sido inmediata: "La calle 1 hubiese quedado desierta como protesta personal ante semejante obscenidad. Pido disculpas por no haberlo visto y no haberlo denunciado en directo".

La publicación ha generado un intenso intercambio de mensajes con varios usuarios. Uno de ellos le reprochó que, al trabajar en un medio público, no debería mostrar sesgo político. Riveras respondió contundente: "Creo que te has añadido a la conversación tarde. Hubiese querido hacerlo por televisión y entonces habría debate con tu opinión. Pero lo he hecho en mis redes sociales privadas, creo que ese es claramente mi propio medio, no represento a nadie".

Ernest Riveras responde a las críticas por sus disculpas a través de su cuenta de X/Twitter

Respuesta a otras críticas

Las respuestas continuaron añadiéndose a las disculpas de Ernest Riveras por X/Twitter. Otros mensajes cuestionaron si el gesto podía interpretarse como deportivo. "¿El gesto puede ser considerado deportivo? ¡Alucino!", contestó el periodista. Por otro lado, también le preguntaron si reaccionó por las críticas o por convicción, a lo que Riveras aseguró: "No leí ninguna crítica. Fue mi decisión cuando lo vi a toro pasado porque quiero estar en el lado correcto de la historia".