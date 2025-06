Así era la escena borrada de 'La que se avecina' en la que todo era un sueño de Juan Cuesta

Por Roberto Ponce López |

La que se avecina ' es ya una de las series másde la televisión en España. Sin embargo, siempre ha existido el debate entre si su predecesora ' Aquí no hay quien viva ' era mejor. Cada uno tendrá su opinión al respecto, pero lo que no sabíamos es que ambas ficcionesgracias a una escena que enlazaba Desengaño 21 con el Mirador de Montepinar.

Laura y Alberto Caballero, creadores de ambas series, han desvelado recientemente, en una entrevista con ElTelevisero que grabaron una escena con José Luis Gil y Loles León en la que ambos reencarnaban a sus personajes de 'Aquí no hay quien viva', Juan y Paloma Cuesta. En ella, Juan Cuesta se despertaba y, haciendo un guiño al final de 'Los Serrano', se daba cuenta de que todo lo que había vivido en 'La que se avecina' había sido un sueño.

En la escena eliminada todo lo que había sucedido en 'La que se avecina' habría sido un sueño de Juan Cuesta, personaje interpretado por José Luis Gil

De esta manera, se cerraría el circulo y los fans de la serie de Antena 3 hubieran tenido un final diferente para la ficción que dejó de emitirse en 2006. En el final original, los vecinos de Desengaño 21 tienen que desalojar el mítico edificio del centro debido a que una plaga de termitas está acabando con sus cimientos, cerrando así todas las aventuras que vivieron juntos durante 5 temporadas.

Sin embargo, esta escena no se va emitir nunca, ya que según contaron "está borrada" por accidente. "Al mudarnos de plató, de Mirador de Montepinar a Calle Contubernio, movimos todos los equipos y reformatearon los discos duros de los Avids, de los ordenadores con los que posproducimos, y la escena no estaba etiquetada. Como no estaba previsto, a alguien se le olvidó etiquetarlo", explicó Alberto Caballero sobre ese desafortunado suceso.

De todas maneras, aunque la escena siguiera viva en algún disco duro no tenían pensado emitirla. "Lo manteníamos, pero no se iba a emitir, era para nosotros, era en plan de coña", explicaron sobre su posible emisión. También contaron que fue grabada ya que tenían el mobiliario del antiguo cuarto de Juan y Paloma Cuesta, y que por eso decidieron hacerlo, ya que era una escena que "tenía mucha fuerza".

Alberto y Laura Caballero cerraron la puerta de la vuelta a la 'La que se avecina' de Eduardo García

Cierran la puerta a Eduardo García

Laura y Alberto Caballero también se pronunciaron sobre un tema que estaba en el aire. Con la 18 temporada confirmada por ellos mismos, se le preguntó sobre la posible vuelta a la serie de Eduardo García, quien siendo un niño comenzó a trabajar con ellos en 'Aquí no hay quien viva' interpretando a Josemi, el hijo de la familia Cuesta. Tras ello, también dio el salto a 'La que se avecina' haciendo un papel muy similar, en este caso era Francisco, el hijo de Enrique y Araceli.

Eduardo García habló en 'Tardear' sobre los problemas personales que le hicieron abandonar la serie y comentó sus ganas de poder retomarla. Sin embargo, los creadores no están por la labor debido a varios comentarios muy desafortunados que este hizo sobre ellos. "Después de llamarnos cocainómanos creo que estaría feo", declaró Alberto Caballero sobre esa posible vuelta, a quien también le deseó lo mejor a pesar de ello.