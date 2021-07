La escena más famosa de la serie de Netflix 'Sexo/Vida' tiene un fallo de continuidad

La serie 'Sexo/Vida' de Netflix y el desnudo frontal de su actor Adam Demos sigue dando de qué hablar. Pero esta vez, esta escena no ha sido noticia por el físico del actor, más bien, por lo que ha conseguido esconder la serie a través de esta distracción. Y, es que, si no has visto la serie no lo sabrás, pero si te has enganchado puede que te hayas dado cuenta del fallo de continuidad que existe.

El desnudo frontal de Adam Demos en 'Sexo/Vida' (Pincha en la imagen para ampliar)

En el episodio siguiente al del famoso momento de la ducha, se descubre que el protagonista tenía un tatuaje, que se hizo para no olvidar a Billie. Concretamente, unas abejas. Pero en la escena del desnudo, donde puede verse perfectamente el cuerpo de Demos, no vemos ni rastro del tatuaje, mientras que en capítulos siguientes si está presente.

Esto ha vuelto a despertar el debate de si realmente al que vemos en la ducha es a Demos y no un doble. Pero esto ha sido totalmente desmentido por Stacy Rukeyser, que aseguró para Collider que no habían utilizado ningún doble ni tampoco se había necesitado una prótesis. Por lo que es seguro que el cuerpo que vemos en esta escena es el del actor.

No es gratuito

Otra de las cosas que ha querido dejar claro la creadora es que las escenas de sexo y desnudo de la serie no son gratuitas, sino que van acorde con la historia: "Cada escena íntima está ahí para contar la historia o explicar un personaje y estaba muy definido. Todo el mundo sabía qué tipo de historia era y estaban emocionados con poder contar de otra manera la sexualidad y el deseo femeninos".