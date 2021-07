El explícito desnudo frontal de Adam Demos en 'Sexo/Vida', ¿real o prótesis?

'Sexo/Vida' se ha convertido en una de las series revelación de Netflix de este verano, colocándose entre las más vista de los últimos días en el Top 10 de la plataforma de streaming. Esta producción original es su apuesta erótica para la temporada estival, tras la repercusión de "365 días" o "Oscuro deseo". La ficción se centra en el deseo sexual femenino, narrado a través del personaje de Billie (Sarah Shahi), una mujer casada que no deja de tener fantasías con el actractivo Brad (Adam Demos).

El desnudo frontal de Adam Demos en 'Sexo/Vida' (Pincha en la imagen para ampliar)

A través de un tórrido triángulo sexual y amoroso, la serie erótica aborda de forma bastante explícita las secuencias de sexo y de desnudo. Pero hay una secuencia que se está llevando todo el protagonismo y se ha convertido en viral en redes sociales. El australiano Adam Demos ha dejado boquiabiertos a los espectadores con su desnudo frontal por el gran tamaño de su pene. Al tratarse de un desnudo integral tan explícito y de tal magnitud, la audiencia ha comenzado a preguntarse si se trata de su miembro o han utilizado efectos digitales o una prótesis.

La creadora de la serie, Stacy Rukeyser, aseguró que esta secuencia era muy necesaria para contar la historia. "La cámara se centra un poco más en los cuerpos masculinos que en el suyo porque es su mirada (de la protagonista)", explicó en una entrevista con Collider. Demos también ha hablado sobre la escena en una entrevista con Entertainment Weekly, asegurando que no requirió de ningún doble, ya que, después de leer el guion, "sabes dónde te estás metiendo". El actor aseguró que se había sentido muy cómodo y dejó la respuesta en el aire a la pregunta de si esperaba muchos comentarios sobre la secuencia de la ducha: "No lo sé, quizás sí, quizás no".

Un reto en TikTok

De momento, no se sabe si el actor lleva una prótesis o no, pero esto no ha frenado que su secuencia en la ducha sea viral en redes sociales. Hasta el punto de que se ha instaurado un challenge en TikTok. Los espectadores se graban reaccionando al minuto exacto de la escena, en el episodio 3, minuto 19:50. De esta forma, la serie 'Sexo/Vida' se ha popularizado entre las personas que ni siquiera la han visto, todo a raíz de la curiosidad que despierta este reto.