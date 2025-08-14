Por Julia Almazán Romero |

Durante la tarde de ' YAS verano ', la propuesta del Ayuntamiento de Fuengirola de contratar detectives privados para controlar las bajas laborales de los funcionarios dividió opiniones en plató. La periodista Ángela Vallvey defendió que "probablemente, el absentismo no es tanto un tema médico como" y afirmó que "", mientras que Iñako Díaz le reprochó: "Estaría bien queen este país".

La tensión creció cuando Vallvey insistió en que los empleados públicos disfrutan de "una condición privilegiada" por la imposibilidad de ser despedidos, provocando una nueva respuesta de Díaz Guerra: "Tenemos a bomberos cobrando 1.300 euros y jugándose la vida para que vengas tú a decirles que son unos jetas porque no se les puede despedir". La presentadora Pepa Romero también intervino para matizar que "no pueden pagar justos por pecadores".

Ángela Vallvey protagoniza un fuerte cara a cara en el programa de 'YAS verano'

Antes de pasar al siguiente tema, Romero se dirigió a una mujer del público, Pilar, a quien había visto "superindignada" durante la discusión. Le cedió el micrófono y la espectadora no dudó en posicionarse: "Creo que hay muchas ausencias y de los funcionarios más, aunque él (Iñako Díaz) diga que no. Los funcionarios lo tienen todo asegurado", una respuesta contundente e inesperada, pero sin pelos en la lengua que puso fin al enfrentamiento.

El debate se enmarca en la reciente decisión del consistorio malagueño de destinar hasta 18.000 euros a la contratación de detectives para investigar casos puntuales de fraude en bajas laborales. La medida, que cuenta con el respaldo legal del Ayuntamiento, ha generado rechazo entre sindicatos como el CSIF, que la tildan de "excesiva y desproporcionada" y advierten de que puede "criminalizar" a los trabajadores.

Iñako Díaz defiende que se está criminalizando a los funcionarios por la medida del Ayuntamiento de Fuengirola

Un caso que trasciende del plató de 'YAS verano'

Este intenso debate en 'YAS verano' solo reflejó la división social que la medida ha provocado. Mientras parte de la ciudadanía considera necesario "que el tramposo no haga trampas", según el teniente de alcalde Rodrigo Romero, otros defienden que el absentismo debe abordarse revisando la organización, la carga de trabajo y las condiciones laborales, sin recurrir a estrategias de control que generen un clima de desconfianza hacia todo el personal.