En un clima de absoluta confianza tras ocho visitas a 'La resistencia' a sus espaldas, Berto Romero sumó otra cita más con David Broncano en la emisión de 'La revuelta' del jueves 10 de octubre. El humorista arrancó el encuentro aceptando un caqui que se puso a comer al momento y, ya en la recta final, tras dar paso por sorpresa a Andreu Buenafuente, Romero se quedó en shock ante la confesión de una espectadora: le había robado la cartera sin que se diera cuenta.

Berto Romero comprueba el contenido de su cartera en 'La revuelta' ante la sorpresa de David Broncano y Andreu Buenafuente

Las numerosas visitas de Romero a Broncano y compañía, de hecho, fueron motivo de celebración por parte del invitado y el público presente. El catalán llegó incluso a bajar del escenario y, y que ocupaba el lugar de honor junto a Sergio Bezos. Ya cuando el programa afrontaba sus últimos minutos, justo después de que Romero perdiera ante Broncano en el juego de 'Words' creado por Buenafuente,

"Perdón, ¿puedo decir una cosa?", intervino Carmen. Con el beneplácito de Broncano, la espectadora aseguró a Romero que "me da mucha pena que hayas perdido", antes de soltarle que "has perdido otra cosa". "Antes, cuando me has abrazado, te he cogido la cartera", admitió la espectadora, sacando el objeto ante un perplejo Romero, que se acercó al momento y comprobó el interior de la cartera. "Como me caes bien y acabas de perder un título, me ha dado pena", insistió Carmen, en medio del entusiasta aplauso del público.

Ha venido NUEVE veces, y las nueve se le recibe igual, como el mesías que es. Luego el trato no corresponde porque siempre falta poco para sacar un alargador y golpearle con él. #LaRevuelta @Berto_Romero pic.twitter.com/GDezBA775X — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 10, 2024

"Ha estado bien"

"¿Qué ibas a hacer con la cartera? ¿Pero qué tipo de delincuente esta persona?", comentó el presentador, sorprendido, recibiendo un "no sé" como respuesta. De hecho, Broncano preguntó a su invitado si "es real" que la cartera fuera suya, momento en el que Romero, tras revisarla de nuevo, mostró parcialmente su DNI. "Esto es de lo más loco que ha pasado aquí en mucho tiempo", valoró el jienense, sorprendido. Mientras, a pesar del aparente shock inicial, Romero le dedicó un cariñoso gesto a Carmen, antes de continuar con el programa. "Ha estado bien, eh", concedió el catalán.