Los espectadores de 'El pueblo' aplauden el "toque de aire fresco" con "unos puntazos muy buenos"

En septiembre de 2017, el equipo de 'El pueblo' se trasladó a un pueblo de Soria para comenzar a rodar esta nueva serie para Mediaset. Después de llegar a un acuerdo con Amazon para que estuviese disponible en su catálogo desde mayo de 2019 y después de haber renovado esta comedia por una segunda temporada, por fin se ha estrenado en abierto en Telecinco.

Tras la larga espera para poderla ver en una televisión generalista, la expectación ha llevado a que su estreno sea un éxito de audiencia con un estupendo 19,4% de cuota de pantalla y reuniendo a 2.654.000 espectadores. Son muchos los que hicieron uso de las redes sociales para que les acompañasen durante la emisión. La mayoría se dedicaba a plasmar los chistes y frases de los personajes que más gracia les hacía, pero hay muchos que también han aprovechado para dar su opinión.

En cuanto a valoraciones ha habido tanto positivas como negativas, pero lo cierto es que predominan las primeras. Los espectadores agradecen este "toque de aire fresco a la programación de Telecinco", "diferente al resto de series", "pinta bien", "con unos puntazos muy buenos" y también están los que se han quedado "con ganas del segundo capítulo". Eso sí, alguna opinión negativa también ha habido.

Pues me esta gustando, me parece muy diferente al resto de series. Ya hacia falta algo nuevo, y fresco. Felicidades!! @alber_caballero #ElPueblo #VenteAlPueblo @elpuebloserie ????????

Tras darle una oportunidad al primer capítulo de #ElPueblo, he de decir que no me ha convencido. Se me ha hecho largo. Para mi gusto, lento y sin puntazos. #VenteAlPueblo