Durante la mañana del 16 de agosto de 2021, 'Espejo público verano' entrevistó a José Eugenio, el propietario de un restaurante en Marbella que entró en directo en el programa matinal de Antena 3 para denunciar lo complicado que le resulta encontrar camareros que quieran faenar en su local. "La gente no quiere trabajar", señalaba el hostelero en la conexión.

"Hace un año, me entrevistaste por el mismo motivo. Llega la temporada de verano y la hostelería le cuesta encontrar a camareros. La gente prefiere estar cobrando el paro en lugar de estar trabajando", rezaba José Eugenio, provocando el brote de Afra Blanco, sindicalista que estaba presente en el plató del formato de Atresmedia y no dudó en responder al hostelero.

"En la mayor parte de la hostelería, no se aplican las normas", explicaba Blanco, ante los argumentos del empresario. "Yo estoy pagando unos salarios por encima del salario base, porque si pago el salario base, no quieren trabajar", respondía él, enfadado. "Ofrezco sueldos de 2.000 euros y no me llama nadie", confiesa también el hostelero, muy nervioso.

Esta entrevista al dueño del Asador Guadalmina de Marbella ha supuesto un aluvión de críticas para el programa presentado por Lorena García durante el periodo estival. "Se les ha olvidado contar que su local es un antro fascista que en 2019 fue denunciado por el SAT por explotación laboral", escribía un usuario de las redes sociales, exponiendo todos los trapos sucios del hostelero.

En Antena 3 entrevistan a José Eugenio, un hostelero que dice no encontrar camareros por "la subida de los subsidios". Se les ha olvidado contar que su local, el Asador Guadalmina de Marbella, es un antro fascista que en 2019 fue denunciado por el SAT por explotación laboral. pic.twitter.com/4CsNgB3cml — PabloMM (@pablom_m) August 16, 2021

Según la denuncia que hizo el @SAT_nacional, el Asador Guadalmina de Marbella paga 900€ (la mitad en negro) por 12 horas diarias de trabajo y 6 días a la semana. El alta en la seguridad social es de un 30% de la jornada. En @EspejoPublico han olvidado mencionarlo. Qué despiste! pic.twitter.com/XBgCrhmL6e — PabloMM (@pablom_m) August 16, 2021

Y por último: en el Asador Guadalmina se hacen "programas especiales" con lo mejorcito de la extrema derecha mediática. pic.twitter.com/9JtkKi52aO — PabloMM (@pablom_m) August 16, 2021

Vaya programa para mentes complejas y rancias, desde luego con las mejores morrallas humanas de todas las regiones de la península sin duda alguna.. ???????? — Alejandro Delgado He (@alejand87583437) August 16, 2021

Madre mia, que facherio. Valiente careto tiene este señor, explotando a todos. — Marina (@Abril194) August 16, 2021

No os da verguenza dar voz a ese fascista degenerado, que en vez de trabajadores quiere esclavos! — Feluky (@felixen66) August 16, 2021

Imagínate pedirle a José Eugenio un día de asuntos propios, exigir tus horas firmadas o que se entere que eres lgbt..pic.twitter.com/ajOYh9cfab #16agostoesp — Barrio Tuétano (@Barrio_Tuetano) August 16, 2021

Sus condiciones

Aprovechando la aparición pública de José Eugenio, los internautas también han recordado la denuncia que fue presentada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores hace dos años. "Dar de alta en la Seguridad Social solo un 30% de la jornada, trabajar 12 horas diarias seis días a la semana, y cobrar 900 euros", escribían entonces, recalcando que el hostelero echaba la culpa de no encontrar trabajadores por los subsidios.