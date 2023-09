Esperanza Aguirre se enfrenta a José Yélamo por el caso Rubiales y se niega a responder

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El sábado 16 de septiembre 'laSexta Xplica!' hizo que Esperanza Aguirre interrumpiera una comida para preguntarle acerca de la realidad política del país. En esta charla, la que fuera miembro del PP no desaprovechó la oportunidad de defender a su partido y al actual presidente del mismo. Además, José Yélamo quiso agradecer a la expresidenta de la Comunidad de Madrid su presencia en el programa, a lo que la política bromeó: "No te preocupes, los de la cena pueden esperar, pero España no".

José Yélamo y Esperanza Aguirre en 'laSexta Xplica!'

Gracias a la primera pregunta, se pudo saber lo que piensa la colaboradora de ' Todo es mentira ' sobre la posible investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. La expresidenta cree que el PSOE aceptará todas las exigencias de los partidos con tal de llegar al poder.

Para acabar, José Yélamo continuó con la última pregunta a Esperanza Aguirre, que hacía referencia al polémico caso Rubiales. Sin embargo, la expolítica prefirió callar y no dio su opinión sobre el beso: "No pienso opinar sobre esto, solamente diré que Rubiales ya había hecho muchísimas cosas para hacerse merecedor de no ser presidente de la Federación Española de Fútbol". Ante la negativa de Aguirre, el periodista insistió: "¿Le parece menor?¿No condena lo que hizo Rubiales en esa ceremonia de entrega?".

Esperanza Aguirre se mantuvo en su respuesta

A pesar de la persistencia del presentador, la expresidenta de la Comunidad de Madrid no dio su brazo a torcer y continuó: "Que ya le he dicho que no voy a opinar. Había dicho usted que era la última pregunta. Yo ya le he dicho que Rubiales no se ha merecido ser presidente de la Federación Española de Fútbol por el dineral que le dio a Piqué o por muchas cosas que ha hecho". Aguirre no ha querido terminar su declaración sin lanzar un ataque a Pedro Sánchez: "Por todo ello tragó el Partido Socialista. Quieren que hablemos de Rubiales para que no hablemos de otras cosas".