Estefanía y Stefan, al límite en 'Casados a primera vista': "Te veo como mi amigo gay"

Por Almudena M. Lizana |

El tercer programa de 'Casados a primera vista' nos ha dado una de cal y otra de arena. Con la boda de Laura y Lorenzo, el formato ha dado en el clavo, provocando una conexión instantánea entre la de Barcelona y el sevillano. Sin embargo, esa conexión no está ni se la espera entre la unión de Estefanía y Stefan.

El matrimonio formado por el de Lanzarote y la de Plasencia no está yendo bien. La distancia física que Estefanía puso ya desde el altar, cosa que no gustó a la familia de él, y en las fotos de la boda, dándole solo la mano para que él se la besase, está pasando también al ámbito emocional, separándolos cada día más y más.

Estefanía no le da dos besos de primeras a Stefan en 'Casados a primera vista'

Ya en su luna de miel en Punta Cana, la pareja ha dormido separada y Stefan ha decidido entrenar en el gimnasio para airearse de la situación y poder ver todo con más claridad. Entonces, ella ha podido charlar con una redactora del programa, desahogándose por completo. "No me gusta él, no me gusta su forma de ser", empezaba.

"Él no conquista, se ha sincerado y me ha dicho que todas las chicas van a por él. Y yo no voy detrás de nadie, yo no persigo, yo atraigo.Así le veo", soltaba Estefanía, indicando que no le gustaba prácticamente nada de Stefan.

"No puedo obligarme a nada, no hay nada que hacer. Me gusta otro tipo de chico, un hombre más masculino, que no sea tan intenso, a veces me agobia y me agota la energía. Tenemos muchas cosas en común, pero tenemos personalidades muy diferentes", añadía ella, muy disgustada con el hombre que el formato de Telecinco ha elegido para ella.

Estefanía se desahoga con una redactora de 'Casados a primera vista'

Ni dos besos

Tras descargar tensiones en el gimnasio, Stefan regresaba a la habitación con su esposa, pero ella no le recibió ni con dos besos, tan solo le puso la mejilla, volviendo a provocar una situación de lo más incómoda. "Es la primera vez en mi vida que a mí me tratan de esa manera", se quejaba el de Lanzarote.

"Ella tiene un bloqueo de la jodida hostia y yo no voy a lamerle el culo. Tengo personalidad y me valoro un montón. No voy a lamerle el culo a una mujer que no quiere ceder en nada. Son muchas red flags. (...) El reto me da un morbo que te cagas, pero no hemos conectado estos primeros días, pero por ella. Me siento un poco rechazado", se sinceraba él también en los totales del tercer programa, que ha liderado su franja con un 13,5%.