La sucia traición de Aneth a Chabelita Pantoja: "Como me rabie con ella, la reviento"

Las cosas se están poniendo muy turbias para Aneth, la exconcursante de 'Supervivientes 2019' y amiga de Chabelita Pantoja. Y es que la joven podría ver dañada su relación con la familia Pantoja tras unas impactantes declaraciones de Antonio Pavón en 'Sábado deluxe'. El que fue amigo de Aneth ha querido expresar en el programa las intenciones ocultas de la pelirroja.

Aneth en 'Sábado deluxe'

"Traiciona y vende a sus amigos, hace todo lo posible por conseguir lo que ella quiera, que es estar ahí sentada", empezaba diciendo Antonio Pavón en el plató regentado por Jorge Javier Vázquez. Por su parte, Aneth simplemente negaba con la cabeza al escuchar aquella información. "No sabes el chantaje emocional que le tiene hecho esta mujer a Isa Pantoja", prosiguió Pavón, hablándole al presentador.

Además de estas afirmaciones, Antonio Pavón también traía unas pruebas que demostrarían el plan que tiene Aneth con el clan Pantoja, más concretamente con Chabelita Pantoja. "Me tienen cerrado un 'Deluxe' y tres programa a diario. A Isa no le ha quedado más remedio que ponerse mansita porque como me rabie con ella, la reviento", leía Antonio Pavón, asegurando que eran palabras de Aneth en una conversación con una amiga que tienen en común.

¿Un chantaje emocional?

Tras sacar a la luz las posibles intenciones de Aneth con la familia Pantoja, Antonio Pavón ha querido ir más allá, explicando las cartas que está jugando exactamente Aneth. "Isabel Pantoja está callada porque su hija Isabelita está contra la espada y la pared, porque tú tienes tanta información que la chica está acojonada. La chica no habla porque está atemorizada por ti", aseguraba también el invitado.