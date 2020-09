Todos los estrenos de realities de la temporada 2020/2021

Con la temporada 2020/2021 en televisión ya iniciada, son muchas las producciones que se han anunciado para estrenarse en los próximos meses, tanto en el caso de series, como de programas, concursos y realities. Precisamente, este último tipo de formatos siguen teniendo una importante presencia en las distintas cadenas y plataformas de streaming, tanto fuera como dentro de España.

Sin embargo, dada la situación global por la expansión del Covid-19, han sido muchos los realities que se han visto afectados por la pandemia. Mientras que unos se han visto obligados a cancelar sus rodajes, otros han tenido que retrasar sus emisiones. Aun así, con la incorporación de nuevas medidas sanitarias como parte de la producción de estos formatos, su desarrollo ha vuelto a tomar cierto ritmo habitual. Por ello, ante la confirmación de nuevas ediciones de varios realities para emitir en la presente temporada televisiva, en FormulaTV recogemos algunos de estos formatos que se estrenarán en los próximos meses, tanto en las cadenas españolas como en otras fuera de las fronteras.

1 Telecinco

Sandra Barneda y Lara Álvarez, presentadoras de 'La isla de las tentaciones 2' y 'Supervivientes'

Aunque Telecinco ha confirmado que prescindirá del formato insignia entre los realities, 'Gran Hermano', al igual que sus distintas versiones, la cadena principal de Mediaset continúa apostando por el éxito de este tipo de formato. De hecho, uno de los realities de la compañía que contará con una nueva entrega el próximo año es 'Supervivientes'. El formato, que amenizó la cuarentena de muchos españoles tras su temprano debut a finales de febrero de este año, regresará una temporada más a la parrilla de Telecinco con nuevos concursantes. Una edición que, quizás, no vuelva a estrenarse en los primeros meses del año, evitando así las duras condiciones que debieron soportar los concursantes de la anterior edición, la más larga de la historia del reality al estar "activo" a lo largo de 105 días.

No obstante, antes del estreno de una nueva edición de 'Supervivientes', una de las apuestas más próximas en realities de Telecinco es la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'. El formato debutó a principios de año en la compañía, sin prever el arrollador éxito que acabó cosechando, por el que incluso se creó el programa de 'El debate de las tentaciones', "compañero" que se emitirá de nuevo junto al reality de parejas. Su renovación, sin embargo, no contará por segunda vez con la presencia de Mónica Naranjo, sino que Sandra Barneda es la encargada de tomar su testigo como presentadora. En cuanto a su estreno, está previsto que 'La isla de las tentaciones' llegue a la audiencia este mismo otoño, incluso a pesar de que su grabación durante el verano tuvo que paralizarse tras detectarse un caso de Covid-19 entre el equipo.

- 'La isla de las tentaciones 2' (Sin fecha)

- 'Supervivientes 2021' (Sin fecha)

2 La 1

Los jueces de 'Maestros de la costura' y las distintas versiones de 'MasterChef'

Para la temporada 2020/2021, Televisión Española vuelve a apostar por su mítico y exitoso formato culinario, 'MasterChef', que ya alcanza su novena edición. Con Jordi Cruz Pérez, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera como jueces, el programa volverá en la nueva temporada, aunque después del estreno de la quinta temporada de 'Celebrity' de la que se prevé que se pueda comenzar a disfrutar este mismo mes de septiembre. A ellos se unirá la versión infantil, 'MasterChef Junior', con una octava edición cuyo proceso de casting tuvo lugar este verano.

Dada la excelente acogida del programa gastronómico y sus distintas versiones, Televisión Española ha adelantado recientemente la próxima producción de 'MasterChef Senior'. Un nuevo reality exclusivo para los mayores de 60 años, que constará de un único especial a modo de homenaje, al igual que servirá a la cadena para testar su posible éxito. Asimismo, La 1 también incluirá en su parrilla el formato de moda que ha atraído buenos datos para la cadena, 'Maestros de la costura', con su cuarta edición, para la cual la entidad pública ya abrió el casting el pasado mes de mayo. Una renovación que se confirmó después los buenos datos de la tercera temporada, que obtuvo un 13,4% de share de media con respecto al 11,7% de su predecesora.

- 'Maestros de la costura 4' (Sin fecha)

- 'MasterChef 9' (Sin fecha)

- 'MasterChef Celebrity 5' (Sin fecha)

- 'MasterChef Junior 8' (Sin fecha)

- 'MasterChef Senior' (Sin fecha)

3 Otros realities nacionales

'El conquistador', 'Los Gipsy Kings' y 'Top Gamers Academy'

Más allá de las apuestas en realities de Telecinco y La 1, hay otras cadenas y plataformas españolas que, para esta temporada televisiva, han optado por apostar por este tipo de formatos para sus parrillas. Ese es el caso de ETB, que vuelve a apostar un año más por 'El conquistador', que ya alcanzará su decimoséptima temporada. El veterano formato, una versión más extrema que 'Supervivientes', logró convertirse en trending topic en la mayoría de las emisiones de la anterior edición y su final, celebrada a finales de junio, fue lo más visto en el País Vasco, algo que ya se venía repitiendo en todas sus galas previas.

En el "universo" Mediaset, Cuatro también incluirá la sexta temporada de 'Los Gipsy Kings', en la que Omar Montes debutará como protagonista, mientras que Noemí Salazar contará con las visitas de sus amigas de 'GH VIP 7', Alba Carrillo y Estela Grande. Una nueva edición que Cuatro comenzó a promocionar antes de la cuarentena, en marzo, pero cuya emisión se vio retrasada por la irrupción del Covid-19. Además, el 14 de septiembre, Anabel Pantoja será la encargada de inaugurar el reality exclusivo para los usuarios de MiTele Plus, 'Sola/Solo'. En él, los concursantes han de vivir en solitario en unos módulos montados en las instalaciones de Mediaset, desde donde se enfrentarán a retos y recibirán visitas del exterior, al igual que podrán protagonizar conexiones con distintos formatos de Mediaset.

En cuanto a Atresmedia, la compañía también ha apostado hasta el momento por dos realities para dos de sus cadenas: 'La isla', en laSexta; y 'Top Gamers Academy', que se emitirá en Neox. Mientras que el primero emitirá su segunda edición, con Pedro García Aguado como presentador, dos años después de que se llevara a cabo su grabación; el segundo programa se convertirá en una apuesta pionera en el mundo de los videojuegos no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El reality, presentado por Jordi Cruz Pérez, será el primer talent mundial para gamers, en el que los concursantes competirán en tres equipos, liderados por ElRubius, Willyrex y TheGrefg, influencers muy conocidos en el mundo de Youtube y de los videojuegos.

- 'El conquistador 17' (ETB, sin fecha)

- 'La isla' (laSexta, sin fecha)

- 'Los Gipsy Kings' (6º temporada, Cuatro. Sin fecha)

- 'Sola/solo' (MiTele Plus, 14 de septiembre)

- 'Top Gamers Academy' (Neox, sin fecha)

4 Netflix

'Queer Eye', 'The Circle US' y 'Rhythym + Flow'

Con su creciente apuesta por producciones propias tanto en el formato de series como de películas, Netflix también está incorporando a su catálogo realities propios. Uno de ellos es 'Love is Blind', programa que ha sido renovado por una segunda temporada, aún sin fecha de estreno, tras el éxito de su primera edición, donde los participantes vivían unas vacaciones idílicas con la pareja con la que hubieran conectado durante las citas a ciegas, en las que solo podían escuchar sus voces.

Otros de los dos realities cuyas segundas temporadas ya están confirmadas son la versión estadounidense de 'The Circle' y 'Rhythym + Flow', ambos sin fecha de estreno por el momento. El primero se centra en las experiencias de un grupo de concursantes encerrado en un edificio y completamente aislados, donde mantienen contacto con el resto de sus compañeros únicamente a través de las redes sociales, interpretando el papel que deseen. Su éxito llegó incluso a generar una versión brasileña y una francesa, cuyas segundas ediciones aún no han sido confirmadas, después de que debutasen en la plataforma en marzo y abril.

En cuanto a 'Rhythym + Flow', se trata de un reality musical cuya primera edición contó con la presencia de Cardi B, Chance the Rapper y T.I como mentores, en un programa muy similar a 'La Voz' o 'American Idol', con la diferencia de que está enfocado en el género del rap. Una segunda oportunidad para el formato, cuyo casting arrancó en marzo de este mismo año, y que contará de nuevo con los mismos mentores. Además, Netflix también ha anunciado la renovación de un programa ya veterano en la plataforma: 'Queer Eye', que incorporará una sexta edición. Una nueva tanda de entregas en las que sus cinco protagonistas gays, viajarían a Austin, Texas, para seguir cambiando aspectos de distintas personas, incluida la parte emocional, para mejorar sus vidas.

- 'Love is blind' (2ª emporada, sin fecha)

- 'Queer Eye' (6ª temporada, 2021)

- 'Rhythm + Flow' (2ª temporada, sin fecha)

- 'The Circle US 2' (Sin fecha)

5 Otros realities internacionales

'RuPaul's Drag Race', 'Making the Cut y 'Geordie Shore'

En cuanto al ámbito internacional, son múltiples los realities que continuarán emitiéndose esta temporada, incluso a pesar de la continua presencia del coronavirus, dadas las medidas de seguridad que se han ido incorporando para sus distintos desarrollos. Así, podremos disfrutar de formatos veteranos como 'Survivor', que alcanzará su edición número 41 en la CBS; 'Big Brother', que sumará 23 ediciones y cuya temporada 22 se está emitiendo actualmente en la misma cadena estadounidense; 'Hell's Kitchen', el programa de Gordon Ramsay que ya llega a su 19ª temporada, la cual será previsiblemente emitida a principios de 2021 en Fox; o 'The Amazing Race', que ya emitirá su 32ª edición en CBS, a partir del 14 de octubre.

Entre las pocas ofertas de realities que ya tienen fecha de emisión esta temporada, se encuentra el más que conocido 'Keeping Up With The Kardashian', que vio paralizada la emisión de su 18ª temporada en marzo, a causa de la irrupción del coronavirus. Por eso, a partir del 17 de septiembre, se emitirán las entregas restantes, en la que ya será su recta final: las hermanas Kardashians comunicaron hace unos días en sus redes sociales que el reality terminaría con su vigésima temporada, en 2021.

Asimismo, MTV ha renovado sus ya míticos realities 'Geordie Shore', para una 22ª temporada, y 'Acapulco Shore', que alcanzaría su octava edición. Por su parte, Fox seguirá apostando por 'MasterChef USA' de cara a una undécima temporada, cuya emisión se vio retrasada por el coronavirus, mientras que Amazon renovó 'Making The Cut' por una segunda temporada, un formato de moda presentado por Heidi Klum y Tim Gunn. Otras de las opciones para disfrutar del género de los realities son 'RuPaul's Drag Race', que ya ha confirmado su 13ª edición, y sus versiones 'RuPaul's Drag Race: All Stars', cuya sexta edición ya tendría preparadas a sus reinas; y 'RuPaul's Drag Race UK', cuya grabación de la segunda temporada se ha visto paralizada por el Covid-19.

- 'Acapulco Shore 8' (MTV, sin fecha)

- 'Big Brother 23' (CBS, sin fecha)

- 'Geordie Shore' (MTV, 22ª temporada. Sin fecha)

- 'Hell's Kitchen 19' (Fox, principios de 2021)

- 'Keeping Up With The Kardasians' (E!, 18ª temporada. 17 de septiembre)

- 'Making The Cut' (Amazon, 2ª temporada. 2021)

- 'MasterChef USA' (Fox, 11ª temporada. Sin fecha)

- 'The Amazing Race 32' (CBS, 14 de octubre)

- 'RuPaul's Drag Race: All Stars' (VH1, 2021)

- 'RuPaul's Drag Race 13' (VH1, sin fecha)

- 'RuPaul's Drag Race UK 2' (BBC Three, sin fecha)

- 'Survivor 41' (CBS, sin fecha)