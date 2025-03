Por Alejandro Rodera |

Disney+ saltará de una franquicia gigante a otra franquicia gigante en el mes de abril. Una vez culmine la primera temporada de 'Daredevil: Born Again', que llegará a su fin el 16 de abril tras completar sus dosis semanales, la plataforma de Mickey Mouse dará el salto a una galaxia muy lejana con la segunda entrega de 'Andor', que completará la historia de Cassian al recorrer el camino que le resta al rebelde hasta su desenlace en 'Rogue One'.

La serie protagonizada por Diego Luna mantendrá su apuesta por el thriller político no exento de acción para rematar la misión de la Alianza Rebelde. Además, Disney+ se subirá a otra nave -con forma de cabina telefónica- de la mano de 'Doctor Who', que brindará la segunda temporada de la etapa de Ncuti Gatwa, en la cual se introducirá a Belinda Chandra como su acompañante mientras ambos luchan por viajar a la Tierra pese a los obstáculos impuestos por terroríficos enemigos.

Michelle Williams en 'Dying for Sex'

Estrenos de series

Estrenos de películas

'Titanic: La resurrección digital' (18/4)

Música, secuestros y una nueva vida

La escasez de novedades locales se mitigará, en cierta medida, con la inclusión de las galas de la duodécima edición de 'Tu cara me suena', que irán llegando al catálogo cada sábado a partir del 6 de abril. Y volviendo a las series, habrá otros contenidos originales a los que seguir la pista, como el thriller británico 'The Stolen Girl' o el drama 'Dying for Sex', en el que el personaje de Michelle Williams se lanzará a explorar su sexualidad tras ser diagnosticado de cáncer de mama.