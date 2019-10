Eurovisión 2020: Bulgaria anuncia su regreso al festival tras un año de ausencia

La delegación de Bulgaria en la UER ha anunciado este miércoles por la mañana el regreso del país a la próxima edición de Eurovisión, que se celebrará el 12, 14 y 16 de mayo de 2020 en Rotterdam (Países Bajos). Con un escueto mensaje en el que se puede leer la frase "¿nos echabas de menos?", prometen desvelar más detalles sobre su participación próximamente, siendo el método de selección de su representante la principal incógnita que se abre ahora.

Su retirada en Eurovisión 2019 provocó un aluvión de críticas entre los eurofans, que lamentaban su ausencia en Tel Aviv dada la. Los inicios de Bulgaria en el certamen no habían podido ser peores desde su debut en 2005, al que le sucedieron ocho ediciones sin clasificarse para la final. De aquella primera etapa, obtenido gracias a Elitsa Todorova y Stoyan Yankoulov con el tema "Water".

Kristian Kostov, representante de Bulgaria en Eurovisión 2017

Los búlgaros decidieron entonces ausentarse durante dos años para reflexionar sobre su papel en el festival. De aquella primera retirada salieron reforzados y, en Eurovisión 2016, regresaron con fuerza. Poli Genova consiguió un cuarto puesto con "If love was a crime" y, un año después, Kristian Kostov aseguró no querer regresar a Sofía sin un resultado mejor. Dicho y hecho: obtuvo una medalla de plata y se quedó a las puertas de ganar con "Beautiful mess", siendo el mejor resultado histórico del país y pudiendo presumir de haber ganado su semifinal.

El artífice de este flamante regreso fue la compañía Symphonix International, un colectivo de productores y compositores que en 2018 impulsarían al austríaco César Sampson al tercer puesto. En Lisboa, cambiaron su modelo para Bulgaria y optaron por un quinteto de voces, la formación Equinox, que pese a su imponente actuación se conformó con un puesto 14 en la final. Era el momento de volver a parar.

Una sonada retirada

El regreso de Bulgaria en 2016 se hizo con una decidida intención que ganar Eurovisión a corto plazo. Tras la bajada de Equinox, se adujeron dificultades económicas para no viajar a Israel en 2019. "¡Volveremos mejores y más fuertes!", avisó desde el principio Vasil Ivanov, su jefe de comunicación. La delegación siempre dejó claro que su participación tenía que estar a la altura del precedente creado en su segunda etapa en el festival.

Symphonix International ha sido clave fundamental del éxito búlgaro y falta por ver si seguirá detrás de la candidatura de Eurovisión 2020. Además de a Austria en 2018, la compañía respaldó en 2019 a Michela, representante de Malta, y Chingiz, representante de Azerbaiyán. Paralelamente, continúa llevando la carrera de Kristian Kostov y Cesár Sampson.