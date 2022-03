El Festival de Eurovisión 2022 está cada vez más cerca y la mayoría de países ya han elegido representante para el certamen. Uno que ha terminado recientemente su preselección ha sido Suecia, que celebró una nueva edición de su popular Melodifestivalen y del que salió victoriosa Cornelia Jakobs con "Hold Me Closer", un tema con un mensaje de amor y sinceridad que obtuvo, en total, 146 puntos.

Jakobs, que ya se posicionaba primera en las apuestas suecas, ganó el voto del jurado, recibiendo la máxima puntuación de cuatro miembros internacionales, entre ellos España, que este año estaba invitada a votar y cuyos puntos fueron anunciados por Eva Mora, jefa de la delegación española en el festival.

Cornelia Jakobs, MARO y Sigga, Beta y Elín ganaron las preselecciones de Suecia, Portugal e Islandia, respectivamente

Por otro lado, el televoto no fue tan favorecedor para la ganadora, ya que quedó segunda, siendo superada en 20 puntos por otro de los favoritos, Andres Bagge y "Bigger Than the Universe", pero su mal resultado en el jurado hizo que no fuera competencia para Cornelia Jakobs.

Portugal, en su línea

El país vecino llevará a Turín a MARO con "Saudade, saudade", ganadora del Festival da Canção. La canción obtuvo la máxima puntuación en el voto del jurado y popular, desmarcándose como la gran favorita de la noche. La canción, que combina portugués e inglés, habla del sentimiento de extrañar a una persona.

Cambio de estilo en Islandia

Por otro lado, otro de los países que eligió su representante fue Islandia, que celebró el popular Söngvakeppnin del que salieron victoriosas Sigga, Beta y Elín con "Með haekkandi sol", un tema que recuerda al estilo country y con el que volverán a llevar el islandés al certamen europeo.