Los países que participan en el Festival de Eurovisión Junior 2021 ya han elegido a su representante y canción para la cita en París el 19 de diciembre de 2021, día en el que se celebra el certamen que une música, infancia e ilusión. La capital francesa es la sede que acoge la 19ª edición del Festival infantil tras la victoria de Valentina gracias a su "J'Imagine', su dulzura y su desparpajo enciman del escenario.

Eurovisión Junior 2021

Aprovechando el nombre del tema que otorgó el primer puesto a la pequeña de ojos azules, el lema de Eurovisión Junior 2021 es "Imagine", nombre que ha adoptado también la canción grupal que interpretan todos los participantes del certamen y ha sido compuesta por Mod Martin, Anton Wick y Julien Comblat. No obstante, lo más importantes son las candidaturas de cada uno de los países, por lo que vamos a repasar cada una de ellas para conocer mejor al representante y a la canción que defienden.

1 Albania: Anna Gjebrea - "Stand by you"

Con un tema con un mensaje muy importante con el bullying, Anna Gjebrea es la candidata elegida para representar a Albania en el Festival de Eurovisión Junior 2021. La joven de 12 años resultó ganadora de la preselección 'Albania's Junior Fest' con la canción "Stand By You", un tema pop y con mucho ritmo que podría animar al más triste y que cuenta con un videoclip también reivindicativo en un instituto.

2 Alemania: Pauline - "Imagine us"

Respecto a Alemania, es necesario hablar de cómo Pauline consiguió destacar entre más de 100 candidatos en la preselección 'Junior ESC - Wer Fährt nach Paris?'. Gracias a la votación del público, la niña de tan solo 12 años fue la escogida por la audiencia para Eurovisión Junior 2021. Tras la elección de la artista, los alemanes tuvieron que decidir también qué canción sería la que Pauline defendería en París, decantándose por "Imagine Us", con la letra completamente en alemán.

3 Armenia: Maléna - "Qami Qami"

Maléna ya iba a representar a su país en 2020 con la potente balada "Why?", pero la situación en Artsaj y la invasión azerí forzaron la retirada armenia del evento. No obstante, la joven cantante de 14 años ha vuelto en esta edición cargada de energía con la canción "Qami Qami", un single muy motivador y con un ritmo difícil de olvidar. De hecho, la joven parte como una de las favoritas del plantel de cantantes de Eurovisión Junior 2021, gracias a su talento y su gran dedicación a la música.

4 Azerbaiyán: Sona Azizova - "One Of Those Days"

Como viene siendo habitual en Eurovisión Junior, la representante de Azerbaiyán es el resultado de los talents shows propios del país. En esta ocasión, Sonia Azizova, la representante del país con su tema "One of Thos Days", acabó siendo una de las finalistas de la edición en Azerbaiyán de 'La Voz Kids 2021'. Respecto a lo que hemos podido ver de la pequeña, destacamos que su videoclip es enteramente en blanco y negro. ¿Seguirá su puesta de escena esta línea?

5 Bulgaria: Denislava y Martin - "Voice Of Love"

Bulgaria ha vuelto a apostar por una selección interna por parte de BNT, por lo que la elección de Desnislava y Martin ha sido considerada la mejor por parte de la televisión búlgara. El dúo formado por la cantante de 12 años y el artista de 13 representa a su país con la canción "Voice Of Love", una balada muy melódica que aportará lo dulce a la cita en París el 19 de diciembre de 2021.

6 España: Levi Díaz- "Reír"

¿Quién no conoce ya a Levi Díaz? El encantandor catalán que sonríe con los ojos es el encargado de representar a España en Eurovisión Junior 2021. El artista, ganador de 'La Voz Kids' con Melendi como coach, al igual que Melani García, pisará fuerte en París el 19 de diciembre de 2021 gracias a la canción "Reír", el tema pop con influencias latinas que ha compuesto David Roma para el joven. En definitiva, una apuesta elegida de manera interna por parte de RTVE que promete bastante.

7 Francia: Enzo - "Tic tac"

El pequeño de 13 años, Enzo Hilaire, pretende que la audiencia de Eurovisión Junior 2021 se quede con la melodía de "Tic Tac" en la cabeza por días. El finalista de 'La Voz Kids Francia 2020' presenta un tema escrito y compuesto por Alban Lico, muy pegadizo que mezcla el pop y un estilo más retro que hacen del tema algo difícil de olvidar. Además, el mensaje de su canción invita a que todos "tomemos un descanso y disfrutemos las cosas más simples de la vida".

8 Georgia: Nikoloz Kajaia - "Let's Count The Smiles"

Georgia celebró su tradicional "Ranina" para escoger al representante del país para el Festival de Eurovisión Junior 2021. Para ello, se celebraron diez programas: cuatro preliminares, una semifinal y la final. En la final, los niños tuvieron la oportunidad de actuar junto a un famoso cantante georgiano y fue Nikoloz Kajaia, de tan solo diez años, el ganador. Tras la victoria del pequeño, se supo qué canción defendería: "Let's Count The Smiles", un tema escrito en su idioma natal, que ha sido elegido por la GPB, la televisión pública georgiana.

9 Irlanda: Maiú Levi Lawlor - "Saor (Disappear)"

Levi Lawlor ha sido el elegido para representar a Irlanda en el Festival de Eurovisión Junior 2021. El artista, de tan solo 14 años de edad, llevará a París una canción enérgica y vibrante interpretada íntegramente en irlandés y que lleva como título "Saor (Disappear)", lo que en español se traduciría como "Desaparecer". Esta se trata de la sexta participación de Irlanda en el certamen. ¿Mejorará la participación del joven del condado de Wicklow el mejor puesto de Irlanda en Eurovisión Junior 2016?

10 Italia: Elisabetta Lizza - "Specchio"

La RAI ha sido la encargado de elegir internamente quién representaría a Italia en el Festival de Eurovisión Junior 2021. La candidata seleccionada es Elisabetta Lizza y se subirá al escenario de La Seine Musicale de Paris con el tema "Specchio" o "Mirror on the world". Entre sus artistas favoritos destaca a sus compatriotas Måneskin, Sam Smith y Bruno Mars, algo que podemos observar en la fuerza de su tema, con pinceladas de rock.

11 Kazajistán: Alinur y Beknur - "Fairy World"

La televisión pública kazaja, Khabar TV, celebró su preselección y se acabó escogiendo a Beknur Zhanibekuly y Alinur Khamzin, los dos cantantes que se presentaron por separado a la preselección pero que las votaciones acabó juntando. De esta manera, representarán a Kazajistán en el Festival de Eurovisión Junior 2021. Los jóvenes artistas llegan al festival europeo con una canción en idioma kazajo titulada "Fairy World", que en español significa "Mundo encantado".

12 Macedonia del Norte: Dajte Muzika - "Green Forces"

Los protagonistas de la exitosa serie infantil macedonia, 'Dajte Muzika' son los encargados de representar a Macedonia del Norte el Festival de Eurovisión Junior 2021. El grupo, que actuará bajo el mismo de la serie, ha sido elegido internamente por la cadena pública MRKTV. Aunque en el programa suelen actuar siete niños, solo cuatro de ellos representan a Macedonia del Norte: Kristina, Ansatasija, Miha y Filip. El grupo juvenil cantará "Green Forces", un tema con sonidos modernos, que recuerdan al pop y al dance, y un mensaje relacionado con la importancia de la lucha medioambiental.

13 Malta: Ike & Kaya - "My home"

Ike Mizzi and Kaya Gouder Curmi son dos cantantes malteses que, con tan solo 11 años, ya acumulan varios éxitos en sus currículums después de participar en 2020 en "Got Talent Malta", programa en el que quedaron en cuarta posición. Estos artistas presentan su canción "My Home", un single que mezcla ritmos de balada y de rap. ¿Funcionará esta fusión en el escenario de París?

14 Países Bajos: Ayana - "Mata Sugu Ao Ne"

Países Bajos ha vuelto a hacer lo propio para el Festival de Eurovisión Junior 2021. Tras celebrar su clásico 'Het Junior Songfestival', la joven cantante Ayana conseguía encandilar a la mayoría del jurado encargado gracias a su tema "Mata Sugu Ao Ne", que significa en español "Cuando te vuelvo a ver". La canción es una balada con un toque japonés que le proporciona originalidad y un aire fresco que acabó dominando la situación ante las otras tres candidaturas que se presentaron a la preselección emitida en AVROTROS.

15 Polonia: Sara James - "Somebody"

Sara James representa a Polonia en esta edición del Festival de Eurovisión Junior 2021 con su canción "Somebody", un single pop lleno de dulzura, donde mezcla versos en inglés y polaco. La intérprete ya triunfó sobre el plató de 'The Voice Kids 4' en Polonia, programa en el que resultó ganadora. Sin duda, una apuesta potente gracias al talento de esta joven de trece años que se defiende con fuerza su canción.

16 Portugal: Simão Oliveira - "O Rapaz"

Repitiendo la estrategia de Polonia o España, Portugal decide llevar al ganador de 'La Voz Kids' de Portugal para representar al país en Eurovisión Junior 2021. De esta manera, "O Rapaz" es la canción que Simão Oliveira defenderá en París, cantando a la niñez y al amor. La canción, compuesta por Daniel y Diogo Clemente, dos de los compositores más conocidos de Portugal, ha conseguido sacar a la luz la faceta más madura del joven artista.

17 Rusia: Tanya Mezhentseva - "Mon Ami"

Tenemos delante a una de las representantes de Eurovisión Junior 2021 que ya conoce muy bien cómo funciona el festival. Tanya Mezhentseva participará por segunda vez ya que su anterior experiencia fue hace en 2019, en Gliwice, Polonia. Allí interpretó el tema "A Time for Us", junto a Denberel Oorzhak. Dos años más tarde, Tanya regresa en solitario con la canción "Mon Ami" tras arrasar en la preselección rusa.

18 Serbia: Jovana and Dunja - "Children's Eyes"

Jovana y Dunja, de 10 y 11 años respectivamente, nacieron en la ciudad de Novi Sad y son las encargadas de representar a Serbia en el Festival de Eurovisión Junior 2021. Tras recibir cientos de candidaturas, la televisión pública, a través de un jurado formado por integrantes de la industria televisiva y de la industria musical serbia, realizó una criba hasta decantarse por el joven dúo. Respecto a su tema, se titula "Children's Eyes", aunque originalmente iba a ser "Oci deteta" y ha sido compuesta por Ana Frlin.

19 Ucrania: Olena Usenko - "Vazhil (Leverage)"

Ucrania celebró su tradicional 'Vidbir', la preselección para decidir quién es el representante de Eurovisión Junior y el público y el jurado decidieron que en esta ocasión debía ser Olena Usenko. La joven de 14 años, a pesar de tener miedo escénico de pequeña, cantará la canción "Vazhil (Leverage)", donde narrará cómo superó ese miedo.