La televisión sigue siendo el lugar idóneo para que los espectadores podamos disfrutar de los grandes espectáculos musicales. Precisamente, pocas semanas antes de que el Festival de Eurovisión Junior 2021 despliegue sus alfombras y reciba a las 19 delegaciones, Televisión Española (TVE) ha confirmado el nombre de los comentaristas para la noche del 19 de diciembre: Julia Varela y Tony Aguilar pondrán a disposición de la retransmisión toda su trayectoria.

Tony Aguilar y Julia Varela, en 'Destino Eurovisión 2021

Como viene siendo habitual, la Corporación les ha confiado la tarea de explicar a los españoles cómo pueden votar, quiénes son los pequeños intérpretes que aparecen en pantalla, así como hacer las veces de traductores cuando la ocasión lo requiera. Ambos locutores vuelven a empastar voces por tercer año consecutivo, de hecho, ambos se estrenaron en Eurovisión Junior viendo de cerca el tercer puesto de Melani García.

Ante la tarea que se le pone por delante, Aguilar se confiesa: "Eurovisión Junior es nuestra competición fetiche. Hemos ganado y, desde nuestro regreso, no nos hemos bajado del pódium". No obstante, su compañera de cabina no perdió la oportunidad de comentar algo que le "encanta", respecto a la canción con la que nos representará Levi Díaz: "Combina dulzura y potencia, la ingenuidad de la niñez y las ganas de revolucionar el mundo", sentenció Varela.

La portavoz de los votos ya estuvo en el Festival

Laura Arcos, madrileña de 13 años, es la persona seleccionada por nuestra cadena pública para que comunique a toda Europa cuáles son los votos que otorga el jurado español. Además, cabe destacar que ya pisó el "escenario" del Junior ubicado en la Corporación junto a Soleá y volverá a hacerlo un año después, eso sí, acompañando a Levi.

Cierto es que nunca antes había vivido el evento in situ, a consecuencia de la pandemia del coronavirus y la necesidad de que las actuaciones se grabasen desde el país de origen: "Me siento muy feliz y orgullosa de que me hayan elegido. Es una responsabilidad, pero estoy muy ilusionada y contenta", comunicó la pequeña. "Viajar multiplica por mil las ganas de vivir todo esto", concluyó.