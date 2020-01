Martin Österdahl sustituirá a Jon Ola Sand como supervisor ejecutivo tras Eurovisión 2020

Martin Österdahl ha sido seleccionado como el nuevo supervisor ejecutivo del Festival de Eurovisión y el Festival de Eurovisión Junior tras la retirada de Jon Ola Sand anunciada a finales de septiembre. La decisión ha sido tomada por Jean Philip De Tender y Frank Dieter Freiling, Director de Medios de la UER y Presidente del Grupo de Referencia del certamen, respectivamente.

Martin Österdahl, nuevo supervisor ejecutivo de Eurovisión

Procedente de Estocolmo, el nuevo supervisor cuenta con más de dos décadas de experiencia en televisión y fue productor ejecutivo de Eurovisión 2013 y 2016, cuando la cadena pública sueca SVT organizó el festival. Del mismo modo, formó parte del mencionado Grupo de Referencia entre los años 2012 y 2018. A lo largo de su carrera ha trabajado en Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Países Bajos y Noruega y ocupado altos cargos en SVT. Además, cuenta con varias novelas publicadas.

Tras diez años en el puesto, la retirada de Jon Ola Sand se hará efectiva tras la final de Eurovisión 2020, el 16 de mayo. Será entonces cuando Martin Österdahl ocupe oficialmente el cargo, si bien empezará a trabajar en el festival a finales de abril. Su primer gran proyecto como supervisor ejecutivo será el Festival de Eurovisión Junior 2020, que se celebrará previsiblemente en el mes de noviembre.

La función del supervisor ejecutivo

Aunque no se han cumplido los rumores que apuntaban a Christer Björkman, productor del Melodifestivalen y de Eurovisión 2013, 2016 y 2017, el cargo se mantiene en Escandinavia. Österdahl será a partir de ahora el encargado de controlar la organización del festival y establecer comunicaciones con los más de 40 países participantes de cada edición. "Eurovisión es el mayor evento de música en directo del mundo y el programa más longevo de la televisión. Su habilidad para entretener y unir a personas no solo en Europa es único y algo que no se debería menospreciar. Es un honor tener la oportunidad de contribuir a su continua evolución y popularidad en el futuro", ha declarado.