Estados Unidos podría llegar a participar en Eurovisión si The American Song Contest se hace realidad

Desde que Australia debutó en el Festival de Eurovisión 2015, se ha estado barajando la posibilidad de que otros países fuera de la Unión Europea de Radiodifusión pudieran unirse al certamen europeo como invitados. Una posibilidad que, desde hace un tiempo, está centrada en la posible participación de Estados Unidos, aparentemente cada vez más cerca de hacerse realidad.

Estados Unidos, posible invitado de Eurovisión

Según el periódico holandés Dagblad van het Noorden, Jon Ola Sand, actual supervisor ejecutivo de Eurovisión, afirmó que la UER podría invitar al país norteamericano, aunque solo en caso de que se establezca la adaptación estadounidense del certamen. Unas declaraciones que Ola Sand habría lanzado en el Eurosonic Noorderslag, una conferencia anual de música europea celebrada en la ciudad holandesa de Groningen.

No obstante, según añadió Jon Ola, la participación de Estados Unidos en el festival no sería algo previsto a corto plazo, sino todo lo contrario. "No en mi tiempo", aseguró el supervisor, dado que Sand prevé dejar su puesto tras la celebración de Eurovisión 2020. En el caso de Australia, su participación se dio gracias a que la emisora SBS es miembro asociado de la UER. Una condición que también cumple Estados Unidos, dado que tres de sus redes principales, ABC, CBS y NBC, son asociadas de la organización.

The American Song Contest

A mediados de mayo de 2019, se dio a conocer la preparación de una versión del Festival de Eurovisión en Estados Unidos gracias a un acuerdo que podría hacerse realidad en 2021, o incluso podría posponerse hasta el año 2022. Bajo el nombre de The American Song Contest, el proyecto está liderado por los productores suecos Christer Björkman, Anders Lenhoff y Ola Melzig y respaldado por Brain Academy, veteranos en la producción de varias ediciones de Eurovisión y del Melodifestivalen, la preselección sueca. Mientras dura la espera, los estadounidenses seguidores del certamen podrán disfrutar de las semifinales y la final de Eurovisión 2019, en la que Duncan Laurence se convirtió en ganador, a través de Netflix, al igual que ocurrirá con Eurovisión 2020.