Eurovisión 2020: Los representantes y canciones de los 41 países que participan en Rotterdam

El 12 de mayo de 2020 arranca oficialmente en Rotterdam el Festival de Eurovisión 2020 con la que será la primera semifinal tras la victoria de Duncan Laurence con "Arcade" en la edición de 2019. Con "Open Up" como lema de este año, Edsilia Rombley, Chantal Janzen y Jan Smit serán los presentadores en una cita que cuenta con la colaboración de la famosa youtuber neerlandesa Nikkie Tutorials, cuyo papel será informar sobre lo que ocurre en el concurso, además de protagonizar una serie especial en YouTube desde el backstage y la alfombra roja con los distintos participantes.

1 Alemania: Ben Dolic - "Violet Thing"

tras la reincorporación de Bulgaria y Ucrania después de su ausencia en Tel Aviv y la retirada de Hungría y Montenegro.

La emisora NDR se decantó en su elección interna por Ben Dolic, cantante de origen esloveno que actuará con "Violet Thing", compuesta por Boris Milanov ("Nobody But You", "If Love Was A Crime"). Su carrera musical se remonta a los doce años de edad, cuando participó en la edición eslovena de 'Got Talent' y se convirtió en semifinalista. De cara a Eurovisión 2016, Dolic participó en la selección nacional eslovena y estuvo cerca de representar al país como miembro del grupo D Base. A los 18 años, Ben se trasladó a Suiza con su familia y, años más tarde, se mudó a Berlín. Una vez allí, en 2018, el artista sumó un logró más en los talent shows al quedar como subcampeón en 'La Voz' de Alemania.

2 España: Blas Cantó - "Universo"

Tras ser elegido de forma interna por RTVE, Blas Cantó representa a España en Eurovisión 2020. No supone su primer contacto con el festival, ya que en 2004 intentó participar en Eurovisión Junior y, en 2011, en la versión de adultos como miembro de la boyband Auryn. Su canción, "Universo", es un medio tiempo con final épico que capta la esencia del artista a la vez que le permite mostrar una faceta nueva de si mismo. La segunda y última vez que nuestro país ganó el certamen fue en 1969.

3 Francia: Tom Leeb - "The Best In Me"

Tras dos años probando suerte con la preselección nacional, Francia regresa a la elección interna con Tom Leeb y la canción "The Best In Me", compuesta por los suecos Peter Boström ("Euphoria", "Amanecer"), Thomas G:son ("Euphoria", "Quédate conmigo") y John Lundvik (Suecia 2019). La letra, en inglés y francés, ha sido escrita por Amir (Francia 2016), Léa Ivanne y el propio Leeb. Con ella, el cantante, compositor y actor de origen parisino llamó la atención de la cadena pública entre más de 100 candidaturas. La última vez que ganó Francia fue en 1977.

4 Italia: Diodato - "Fai rumore"

La septuagésima edición del festival de San Remo concluyó con la victoria de Diodato, con un tema que incluye en el que ya es su cuarto álbum, "Che vita meravigliosa", y que fue compuesta por él mismo y Edwyn Roberts. No era la primera vez que el italiano se presentaba al conocido certamen: de hecho, participó por primera vez en 2014, en la sección de nuevos artistas, y quedó en segunda posición. Su regreso cuatro años después no fue mejor, aunque ya actuó como un artista consagrado, dado que su canción "Adesso" obtuvo el octavo puesto, suerte que por fin ha logrado cambiar.

5 Países Bajos: Jeangu Macrooy - "Grow"

El ente público AVROTROS se ha inclinado por seleccionar de forma interna a Jeangu Macrooy como representante en casa con "Grow", un tema que escribió él mismo y cuenta con arreglos de Perquisite & Jeangu. Nacido en Surinam, se mudó a Países Bajos en 2014, donde se ha hecho un hueco en la música gracias a un sonido que renueva el soul clásico. Cuenta con tres álbumes publicados y ha realizado giras por varios países europeos. Como curiosidad, interpretó a Judas en una producción neerlandesa sobre la pasión de Cristo.

6 Reino Unido: James Newman - "My Last Breath"

BBC ha elegido internamente a James Newman como representante de Reino Unido, algo que no sucedía desde 2015. El artista interpretará "My Last Breath", tema que grabó en Escocia junto a los compositores Ed Drewett, Iain James y Adam Argyle. Cuenta con una exitosa carrera como compositor, en la que se incluye un BRIT Award al mejor single y una nominación a los Grammy. Además, James coescribió "Blame", tema de DJ Calvin Harris interpretado por John Newman, su propio hermano, que alcanzó el 19º puesto en la lista Billboard; y ha compuesto canciones para artistas como Olly Murs, Jess Glynne, Little Mix y Guy Sebastian, representante de Australia en Eurovisión 2015.

1 Australia: Montaigne - "Don't Break Me"

El público y el jurado de 'Australia Decides' acabó completamente conquistado por la actuación de Montaigne, cuyo nombre real es Jessica Cerro, con "Don't Break Me", tema compuesto por ella misma. Con tan solo dos álbumes en el mercado, titulados "Glorius Heights" y "Complex", esta artista australiana logró revolucionar el panorama musical indie y, en 2016, consiguió el Premio ARIA a Mejor Artista Novel, equivalente a los Grammy en Australia. Además, la cantante actuó en el concierto Fire Fight Australia, celebrado el 16 de febrero de 2020 para recaudar fondos contra los incendios forestales del país, donde interpretó el tema "1955" junto a Hilltop Hoods.

2 Bielorrusia: VAL - "Da Vidna"

El dúo VAL, compuesto por Valerie Gribusova y Vlad Pashkevich, fue el afortunado elegido como representante de Bielorrusia con la canción "Da Vidna". La pareja, tanto a nivel profesional como personal, publicó su primer single en 2016 y, desde entonces, se enfoca en trabajar dentro de los géneros house, R&b, pop y hip-hop. La cantante, bailarina y compositora Gribusova participó en la versión ucraniana de 'La Voz' y ganó el Slavic Bazaar, una competición musical; mientras Pashkevich ejerce como productor musical y compositor, además de tocar distintos instrumentos.

3 Irlanda: Lesley Roy - "Story Of My Life"

La cantante y compositora Lesley Roy fue elegida como representante de Irlanda con un tema en el que ella misma estuvo muy implicada durante el proceso de composición junto a Robert Marvin, Catt Gravitt y Tom Shapiro. Nacida en Dublín, Roy comenzó cantando para la iglesia de su comunidad en su niñez y, en 2008, dieron con ella los buscadores de talento de Jive Records, con los que publicó su primer álbum, "Unbeautiful", el cual alcanzó el puesto número 5 del Billboard's Top Heatseekers. Gracias a su trabajo como artista y compositora, en una trayectoria en la que se incluyen múltiples temas en ambas facetas, a principios de 2009 Roy participó en una gira por 32 ciudades junto al subcampeón de 'American Idol' David Archuleta. Este es solo uno de los hitos de su carrera profesional, en la que algunos de sus temas han alcanzado considerables puestos en las listas de ventas.

4 Lituania: The Roop - "On Fire"

Gracias a su propio tema "On Fire", la banda The Roop se convirtió en la favorita tanto del público como del jurado profesional en la selección nacional de Lituania. El cantante y teclista Vaidotas Valiukevicius, el batería Robertas Baranauskas y el guitarrista Mantas Banisauskas forman este grupo de pop-rock nacido en 2014 que ya había participado en la preselección lituana en 2018, donde quedó en tercera posición. Su álbum debut se publicó en 2015 con el título "To whom it may concern", al que siguió un segundo, "Ghosts", dos años después. El éxito obtenido con ambos les ha permitido actuar en países como Bélgica, Serbia y Brasil.

5 Macedonia del Norte: Vasil - "You"

Vasil Garvanliev será el vigésimo primer candidato de Macedonia del Norte con "You", tema compuesto por Nevena Neskoska, aunque ya participó anteriormente en el certamen: en Eurovisión 2019 actuó como corista de Tamara Todevska, quien alcanzó el séptimo puesto, el mejor en la historia eurovisiva del país. Garvanliev comenzó su carrera a los siete años en festivales infantiles antes de tener que abandonar el país en la década de 1990 por el conflicto de los Balcanes. Tras emigrar a Estados Unidos, continuó su trabajo en el Chicago Children's Choir y sumó más de 50 papeles de ópera y recitales. En 2018 regresó a Macedonia, donde ha cosechado un increíble éxito con sus tres singles.

6 Rusia: Little Big

Little Big, representantes de Rusia en Eurovisión 2020

El grupo de música rave Little Big, formado por Ilya Ilich Prusikin, Sergey Gokk Makarov, Sofya Tayurskaya y Anton Boo Lissov, ha sido el elegido para representar a Rusia en Eurovisión 2020. Fundada en 2013, la banda empezó ya entonces a realizar giras por Europa, Rusia y Norteamérica y publicó su primer álbum un año después, seguido de otro más en 2015, con el que alcanzaron la octava posición en la lista de éxitos de iTunes en Rusia. Little Big cuenta actualmente con su propio sello discográfico, Little Big Family, con el que se encargan no solo de su propia promoción, sino también de la de otras bandas, en una carrera musical en la que el grupo ha publicado temas cargados de sátira a lo largo de cuatro álbumes, tres EP y múltiples sencillos y videoclips. Su canción aún no se ha hecho pública.

7 Eslovenia: Ana Soklic - "Voda"

Ana Soklic fue elegida en la preselección nacional de Eslovenia, a la que decidió presentarse apenas unos días antes de que se cerrase el plazo con "Voda", un tema compuesto por ella misma junto a Bojan Simoncic. Es la tercera vez que trata de representar a su país en Eurovisión. En su primera candidatura, en 2004, se presentó como Diona Dim y no volvió hasta tres años después con el mismo nombre. Además, la artista también participó en la última edición de Popevka, un festival de la televisión pública eslovena, donde consiguió los premios del jurado a la mejor canción y a la mejor interpretación.

8 Suecia: The Mamas - "Move"

La final del más que conocido Melodifestivalen acabó con la victoria de The Mamas, que vuelven a Eurovisión un año después de actuar como coristas de John Lundvik en Tel Aviv, donde obtuvieron una quinta posición. El trío de gospel, formado por las artistas Loulou Lamotte, Ashley Haynes y Dinah Yonas Manna, interpretará "Move", canción compuesta por Melanie Wehbe, Patrik Jean y Herman Gardarfve. Su nacimiento se remonta a su paso por el certamen con Lundvik, momento en el que contaban también con la participación de Paris Renita, encargada de escoger a las que acabaron siendo las integrantes del coro del representante sueco y que se acabó retirando del grupo a raíz de los problemas para compaginar su carrera en solitario con la que había iniciado con The Mamas, tal y como ellas mismas comunicaron a través de su página de Facebook en agosto de 2019.

9 Azerbaiyán: Samira Efendi

Samira Efendi, representante de Azerbaiyán en Eurovisión 2020

La emisora pública azerí Ictimai ha elegido a la cantante Samira Efendi para representar al país, quien ha alcanzado su sueño tras cinco intentos, el último de ellos en 2019. Natural de Bakú, capital del país, la artista ha participado en varios programas musicales del país como 'Yeni ulduz', 'Böyük Sehne' y 'La Voz' e incluso quedó en tercera posición en el concurso internacional 'Sil Way Star'. Su popularidad aumentó aún más el pasado año, cuando ejerció de representante de Azerbaiyán en el festival 'The Voice of Nur-Sultan', organizado en Kazajistán, en el que concursaron también Rusia, Bulgaria, Ucrania, Georgia, Portugal y China. Su canción aún no se ha desvelado.

10 Bélgica: Hooverphonic - "Release Me"

Formada en 1995, la banda Hooverphonic fue uno de los primeros representantes en darse a conocer, aunque su canción no fue anunciada hasta mediados de febrero. Aunque en sus orígenes contaba con Alex Callier, Raymond Geerts, Frank Duchene y la cantante Esther Lybeert, actualmente solo los dos primeros, como productor y compositor y como guitarrista, respectivamente, siguen en el grupo. Con ellos actúa como vocalista Luka Cruysberhgs, quien reemplazó a Noémie Wolfs y fue ganadora de la versión belga de 'La Voz' en 2018, donde el propio Callier, compositor de la canción "Release Me" con la que actuarán en Eurovisión 2020, ejerció como su coach.

11 Croacia: Damir Kedzo - "Divlji vjetre"

La fama de Damir Kedzo en Croacia ya se daba antes de que el artista ganara el Dora de 2020 con "Divlji vjetre", tema del compositor Ante Pecotic: su popularidad se remonta a 2004, año en el que la boyband Sasa, Tin i Kedzo se alzó como la número uno en el país. Años después, en 2011, Kedzo ya tuvo otra ocasión para intentar convertirse en representante de Croacia en Eurovisión. Además, en 2015, el artista se convirtió en el ganador del festival ruso New Wave y, un año después, venció a sus compañeros en la edición de 'Tu cara me suena' que se emitió en Croacia.

12 Chipre: Sandro - "Running"

La elección de Sandro como representante de Chipre se dio tras su exitoso paso por 'La Voz' en Alemania, donde ha desarrollado una exitosa carrera bajo el nombre de Alessandro Rütten. El artista representará al país con "Running", tema compuesto por él mismo junto a Alfie Arcuri, Sebastian Metzner Rickards, Octavian y Teo DK, después de haber desarrollado su carrera musical tanto en Europa como en Estados Unidos, su país natal. De hecho, Sandro representó al país americano en el festival New Wave de 2019, en el que Albania se convirtió en el país vencedor mientras que él obtuvo un buen sexto puesto.

13 Israel: Eden Alene - "Feker libi"

A sus 19 años de edad, Eden Alene fue la ganadora de la selección nacional israelí "The Next Star" que se celebra desde 2015, con una canción compuesta por el equipo de Syphonix Internacional, Bernarda Brunovic, Borislav Milanov, Sebastian Arman, Dag Lundberg, Joacim Persson y Cesar Sampson. En 2017, Alene participó en la tercera edición de 'The X Factor Israel', donde se alzó como ganadora, a lo que se unió que en abril de 2018 actuara durante la ceremonia de encendido de antorcha que inauguraba la celebración del septuagésimo aniversario del establecimiento del estado de Israel. Apenas unos meses después, publicó su single debut, al que siguió un segundo, antes de que compitiese en la séptima edición de 'Rising Star', donde también alcanzó la victoria.

14 Malta: Destiny Chukunyere - "All My Love"

Ganadora de Eurovisión Junior 2015, Destiny fue designada por la emisora maltesa TVM a través del concurso 'The X Factor Malta', por segundo año consecutivo. Con tan solo diecisiete años de edad, la cantante tiene un estrecho vínculo con Eurovisión, más allá de su medalla de oro en el festival infantil de 2015: el pasado año ya actuó junto a Michela Pace, como corista, fuera del escenario. Chukunyere también logró deslumbrar en Reino Unido, donde quedó en sexta posición en 'Britain's Got Talent' en 2017. Además, ha contado con coach muy especial en su carrera: Ira Losco, representante de Malta en Eurovisión 2002 y Eurovisión 2016.

15 Noruega: Ulrikke Brandstorp - "Attention"

A través de la sesenta edición del Melodi Grand Prix, Noruega escogió a su representante, Ulrikke Brandstorp con "Attention", canción compuesta por Christian Ingebrigtsen y Morland. Este era el segundo intento de la cantante de alcanzar dicha meta, ya que, en 2017, Brandstorp se presentó al certamen nacional y acabó en la cuarta posición. Una decisión que llegó después de que la artista participase en los talent show televisivos 'Idol', en 2013, y 'La Voz', versión noruega, dos años después, a los que sumó el programa 'Stjernekamp' en 2018. Además, forma parte del reparto del musical "Sonrisas y lágrimas", en el que interpreta a Liesl, la hija mayor de la familia Von Trapp.

16 Rumanía: Roxen - "Alcohol You"

Roxen, de nombre completo Larisa Roxana Giurgiu, fue designada como representante de Rumanía por elección interna, con la composición de Ionut Armas y Viky Red, "Alcohol You", tras pasar por un campamento de composición organizado por la cadena pública TVR, junto a sus rivales Diana V y Cezar. La cantante comenzó a cantar a los siete años y ganó varios concursos musicales durante su infancia, en una carrera gracias a la cual se ha convertido en la tercera artista que más suena en la radio rumana con "You don't love me", del productor rumano Sickotoy, y "Ce-ti Canta Dragostea", su primer single, lanzado en noviembre de 2019.

17 Ucrania: Go_A - "Solovey"

Go_A logró convertirse en representante de Ucrania, en el Vidbir, con el tema "Solovey", gracias al cual alcanzó la máxima puntuación posible gracias a los votos de público y jurado. Formada por el vocalista Kateryna Pavlenko, el multiinstrumentalista Taras Shevchenko, el productor Igor Didenchuk y el guitarrista Ivan Grigoryak, la banda se formó a finales de 2012 y publicó su primer y, por el momento, único álbum, cuatro años después. En su trayectoria musical, se incluyen varios festivales, como Koktebel Jazz Festival, Kraina Mriy y Gogolfest, donde demostraron su estilo musical, en el que combinan voces y ritmos de danza moderna, yembé y guitarra.

1 Austria: Vincent Bueno - "Alive"

Natural de Viena, el fichaje de Vincent Bueno como representante austriaco fue anunciado por la emisora del país ORF, con un tema en cuya composición trabajó él mismo junto a David, Davey 'Yang, Felix van Göns y Artur Aigner. El artista ya se presentó a la preselección nacional en 2016, donde obtuvo la sexta posición y, de hecho, en Eurovisión 2017 ya formó parte del coro de Nathan Trent durante su interpretación de "Running on Air". Nueve años antes, en 2008, Bueno se convirtió en el ganador de 'Musical! Die Show', programa de ORF, en una carrera musical que se remonta a sus cuatro años de edad y en la que se incluye su graduación en el Conservatorio de Música de Viena.

2 República Checa: Benny Cristo - "Kemama"

Benny Cristo se alzó con la victoria en la selección nacional checa ESCZ, con un tema propio, tras hacerse popular en el país en 2009, en la primera edición de 'Idol', concurso en el que quedó como finalista y al que regresó nueve años después para ejercer como jurado. Con una carrera de más de una década, Cristo se ha consolidado como uno de los cantantes y bailarines más destacados del panorama musical checo, en el que se incluyen hasta cuatro álbumes y multitud de singles lanzados desde 2013.

3 Estonia: Uku Suviste - "What Love Is"

Cantante, compositor, productor musical y pianista, Uku Suviste por fin consiguió ganar Eesti Laul, la preselección estonia, tras presentarse en 2017, cuando fue eliminado en la primera semifinal; y en 2019, año en el que llegó a colocarse en segunda posición en la final. En esta ocasión, lo hace con "What Love Is", pieza compuesta por el mismo. Desde 2004, Suviste ha participado en la competición de composición y música juvenil Uno Naissoo a lo largo de varios años. Apenas un año después, Uku participó en el concurso estonio "Kaks Takti Ette" y también autoprodujo y lanzó su primer álbum original. Ya en 2010, compitió en el certamen de canciones más grande de Rusia, "New Wave", donde acabó en tercera posición y, cuatro años más tarde, concursó en la versión estonia de 'Tu cara me suena'. Una amplia carrera a la que también se suman trabajos, colaboraciones e incluso musicales.

4 Grecia: Stefania - "SUPERG!RL"

Stefania Liberakakis fue seleccionada de forma interna, tal y como comunicó la emisora griega ERT, con "SUPERG!RL", composición de Dimitris Kontopoulos. Esta no será la primera vez que participe en el festival europeo: en 2016 actuó en Eurovisión Junior como parte del grupo Kisses, representante de Países Bajos entonces, que obtuvo el octavo puesto. La artista comenzó su carrera musical a los ocho años de edad, hasta el punto de que incluso cantó en el coro de niños holandés Kinderen voor Kinderen después de saltar a la fama dos años más tarde, gracias a su paso por 'La Voz Kids' en Países Bajos en 2013. Liberakakis ha publicado desde entonces cuatro sencillos en solitario, a los que se une también su trabajo como actriz en varias películas.

5 Islandia: Dadi & Gagnamagnid - "Think About Things"

Dadi Freyr, compositor de "Think About Things", y su grupo Gagnamagnid, también conocido como Dadi & Gagnamagnid, consiguió una aplastante victoria en la preselección Söngvapekknin, en la que el artista participaba junto a su mujer Arnyja y su hermana Sigrún, además de los bailarines Hulda Kristín Kolbrúnardóttir, a Stefán Hannesson y a Jóhann Sigurdur Jóhannsson. Un segundo intento de la banda para representar a Islandia en el certamen europeo, ya que en 2017 quedó en segundo lugar. A lo largo de su breve trayectoria musical, el grupo ha publicado un álbum en 2019, además de varios sencillos sacados al mercado desde 2017.

6 Moldavia: Natalia Gordienko - "Prison"

Catorce años después de que se subiera al escenario de Eurovisión 2006 con la canción "Loca", Natalia Gordienko vuelve al certamen como representante de Moldavia tras ganar el "O Melodi Pentru Europa" moldavo con "Prison", canción creada por Dimitris Kontopoulos y Philipp Kirkorov. La artista es, desde 2005, vocalista de la banda de pop moldavo Milenio, con la que quedó en tercera posición en la selección para Calea Victoriei ese mismo año. Una trayectoria profesional en la que se incluyen diversos concursos y premios musicales, como el primer puesto en el concurso nacional La estrella de Chisinau en 2003 o el mismo lugar en el New Wave de 2007.

7 Polonia: Alicja Szemplinska - "Empires"

A través del programa 'Szansa na Sukces', Polonia seleccionó a Alicja Szemplinska como su representante del país en Eurovisión, con tan solo 17 años, con la composición "Empires" de Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Frazer Mac y Laurell Barker. A pesar de su corta edad, Szemplinska ya ha ganado dos concursos televisivos: en 2016 se dio a conocer en el programa 'Hit Hit Hurray!', donde recibió el mayor apoyo por parte de los espectadores; mientras que, en 2019, reafirmó su prometedora carrera como artista en la versión polaca de 'La Voz' al alzarse como ganadora. Gracias a ello, Alicja firmó un contrato discográfico con Universal Music Polska y lanzó su primer sencillo, "Prawie my".

8 San Marino: Senhit - "Freaky!"

Senhit es otra de las artistas que repite en el certamen europeo, tras representar a San Marino en Eurovisión 2011, donde logró situarse en la decimosexta posición. En esta ocasión, lo hace con el tema "Freaky!", compuesto por Gianluigi Fazio, Henrik Steen Hansen y Nanna Bottos. La cantante se convirtió entonces en la segunda representante del país tras el debut de Miodio en 2008, dada la ausencia de San Marino en las ediciones del festival en 2009 y 2010. Nacida en Italia, la artista ha formado parte de musicales muy destacados como "El Rey León", "Fama" o "Hair", en Suiza, Austria y Alemania. A lo largo de su trayectoria ha logrado publicar tres trabajos discográficos, el primero de ellos en 2006, además de varios singles.

9 Serbia: Hurricane - "Hasta la vista"

El trío Hurricane, seleccionado como representante serbio con la máxima puntuación de audiencia y jurado en el Beovizija, está formado por Sanja Vucic, representante de Serbia en Eurovisión 2016, quien obtuvo el decimoctavo puesto en la final; Ksenija Knezevic, representante de Montenegro en Eurovisión 2015, como corista de Knez, su padre, e Ivana Nikolic. Juntas, interpretarn "Hasta la vista", canción compuesta por Nemanja Antoni?, tras poco más de un año de vida como grupo. El trío se ha convertido en este tiempo en todo un fenómeno en los Balcanes con más de dieciocho producciones en su corta carrera, la mayoría en inglés y algunas en serbio, lo que ya las convertía en favoritas de cara a la preselección serbia.

10 Albania: Arilena Ara - "Shaj"

Arilena Ara se convirtió en la representante de Albania tras ganar el Festival i Këngës a sus 21 años de edad, con "Shaj", canción que nació en inglés de la mano de Darko Dimitrov, Lazar Cvetkovski y Lindon Berisha. A los doce años, Ara se presentó al concurso Little Genius, en el que obtuvo el bronce, mientras que, dos años después, se alzó con la victoria en la versión albana de 'The X Factor', programa al que se presentó tras a muerte de su padre, a quien dedicó todas sus canciones. Tras su exitoso concurso, la artista obtuvo varios premios con sus trabajos, entre los que ya se suman hasta 14 sencillos, como el de Mejor balada en el Kënga Magjike, un festival anual albanés, en 2016, o el de Canción de Año en el festival internacional de música Astana Dausy de Kazajistán, un años después.

11 Armenia: Athena Manoukian - "Chains On You"

Vencedora de Depi Evratesil con "Chains On You", tema compuesto por ella misma junto a DJ Paco, Athena Manoukian es una artista griega de ascendencia armenia que, a sus catorce años de edad, se postuló para representar a Grecia en Eurovisión Junior 2008, aunque quedó tercera en la preselección, y también se presentó como candidata a representante de Armenia en Eurovisión 2015 y 2016. Tras pasar los siguientes diez años dedicados a la música electrónica, Manoukian, se presentó al casting del programa británico 'The X Factor'. Su mayor éxito como solista llegó en 2014, con "XO" y, ademas, participó en la composición de "Palia mou agapi", interpretada por Helena Paparizou, ganadora de Eurovisión 2005.

12 Bulgaria: Victoria Georgieva - "Tears Getting"

La elección de Victoria Georgieva se dio por un proceso de selección interna con una composición propia junto a Borislav Milanov, Lukas Oscar y Cornelia Wiebols de Symphonix International, en el festival europeo que supone el regreso de Bulgaria, tras un año ausente. La cantante comenzó a cantar a nivel profesional a los once años, tras lo cual se matriculó en un estudio vocal. En 2015, Georgieva se hizo popular tras participar en la cuarta temporada de 'The X Factor' en Bulgaria, después de haberse presentado a las audiciones de las anteriores ediciones. Un año más tarde, lanzó su primer sencillo, a los que se han unido varios más hasta el pasado año.

13 Dinamarca: Ben & Tan - "Yes"

Ben & Tan fue el vencedor en la gran final de Dansk Melodi Grand Prix con "Yes", canción creada por Emil Rosendal Lei, Jimmy Jansson y Linnea Deb. El dúo está compuesto por Benjamin Rosenbohm y Tanne Balcells, quienes se conocieron en 2019 durante su paso por 'The X Factor' danés. En dicho talent show, Rosenbohm llegó hasta la final, donde quedó en segunda posición, mientras que Balcells terminó en cuatro lugar. Un exitoso y satisfactorio concurso por el que decidieron formar el dúo para inscribirse en la preselección danesa, donde ganaron en la última ronda con hasta un 61% de los votos del público.

14 Finlandia: Aksel Kankaanranta - "Looking Back"

Aksel Kankaanranta se alzó con la victoria en la competición finlandesa Uuden Musiikin Kilpailu con el que es su primer sencillo en solitario, "Looking Back", resultado de la colaboración de Joonas Angeria, Whitney Philips, los hermanos Connor, Toby y Riley McDonough. Miembro de una familia de músicos, comenzó a recibir clases de violín a los seis años, instrumento que acabó cambiando por el bajo y la guitarra en su adolescencia. El salto a la fama de Kankaanranta se remonta a 2017, año en el que participó en la sexta edición del programa finalndés 'La Voz', en el que alcanzó la final y quedó en segundo lugar. en 2018, colaboró con el rapero Pyhimys en el sencillo "Jättiläinen", que se situó en lo alto de las listas de éxito de Finlandia y por la que Aksel acabó ganando los premios a Canción del año y Canción más transmitida en los Emma Gaala de 2019, una de las mayores citas musicales del año en Finlandia.

15 Georgia: Tornike Kipiani - "Take Me As I Am"

Tornike Kipiani, de 32 años, se convirtió en ganador de la preselección nacional georgiana a través del formato televisivo 'Georgian Idol' con "Take Me As I Am", tema compuesto por él mismo, con arreglos de Aleko Berdzenishvili. Su carrera musical se remonta a sus diecinueve años de edad, cuando formó su primer grupo musical y se convirtió en el cantante principal. En 2014, participó en la versión georgiana de 'The X Factor' y se proclamó vencedor dentro del equipo de Tamta, todo lo contrario a lo que le ocurrió tres años después, cuando participó en la preselección georgiana de Eurovisión y obtuvo el vigésimo tercer puesto de veinticinco competidores.

16 Letonia: Samanta Tina - "Still Breathing"

Samanta Tina fue la ganadora del programa 'Supernova' con "Still Breathing", composición propia, en el marco de una carrera estrechamente vinculada a Eurovisión. En 2012, la artista participó por primera vez en la preselección letona, a las que siguieron sus intentos en las ediciones de 2013, 2014, 2016 y 2019, con las que se dio a conocer entre el público eurovisivo. A ello se unió, en 2014, su lanzamiento a la fama gracias a su participación en el programa 'Lietuvos Balsas', la versión letona de 'La Voz', donde quedó entre los ocho primeros concursantes. Un éxito que llegó tres años después de que se alzara con la victoria en la competencia de canto moldavo Golden Voices.

17 Portugal: Elisa - "Medo De Sentir"

Elisa Silva fue una de las últimas representantes en ser escogida tras ganar la gran final del Festival da Cançao 2020, con "Medo De Sentir", canción compuesta por Marta Carvalho. Nacida en Madeira, la cantante comenzó a desarrollar su carrera a muy temprana edad, al competir en concursos locales de música, arte de la que Elisa ha tomado como referencia artistas como The Beatles, Queen, The Eagle o ABBA. A los diecisiete años de edad, comenzó un curso de jazz en el conservatorio de Madeira y, actualmente, estudia música en Lisboa y ha firmado con Warner para dar sus primeros pasos en la industria a nivel profesional.

18 Suiza: Gjon's Tears - "Repondez-moi"

De nombre real Gjon Muharremaj, Gjon's Tears se convirtió en el representante suizo por elección interna con "Repondez-moi", pieza que elaboró el artista en un campamento de composición junto a Xavier Michel, Alizé Oswald y Jeroen Swinnen. Procedente de la parte alemana de Suiza y, además, con raíces kosovares y albanesas, Muharremaj comenzó su trayectoria musical con apenas doce años, cuando concursó en la versión albana de 'Got Talent', en 2011, donde quedó en el tercer puesto. Muharremaj continuó participando en talent shows, como fueron los casos de 'Got Talent' en Suiza o 'La Voz', en Francia, en los que alcanzó las semifinales.