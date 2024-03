Por Daniel Parra |

El pasado jueves 14 de marzo, se informó de que Movistar Plus+ había decidido cancelar 'Showriano' tras dos temporadas, de tal forma que el octavo programa de esta segunda tanda del formato de El Terrat (The Mediapro Studio) sería el último. El día llegó, y la noche del lunes 25 de marzo, 'Showriano' se emitió por última vez en la plataforma. Para su despedida, el formato contó con Loles León como invitada, y la propia Eva Soriano aprovechó su monólogo para decir adiós, tomándose con humor la cancelación de su programa.

Eva Soriano en 'La noche D'

"Creo que ya sabéis todos que este es el último programa de la temporada", comenzó la presentadora, que utilizó el espacio para promocionarse:. La humorista actualizó su currículum: "También sé cuidar niños, los míos, no, los de otros pero que sean tranquilos". "También tengo perfil de Wallapop, que dentro de unas semanas pues, bromeó la presentadora de 'Cuerpos especiales' en EuropaFM.

Soriano citó la publicación con el vídeo de su monologo en X continuando la broma: "SEPE". Ya el pasado 14 de marzo, cuando se conoció la cancelación de su programa, citó el artículo de FormulaTV con un "Abierta a contrataciones". Además, para cerrar su intervención en el programa, aludió a las rupturas amorosas y dio un consejo a los espectadores: "Amiga, no te engañes, a veces no te dejan por ti, te dejan por ellos, porque nunca te han llegado a querer de verdad, así que evita toxicidades, y si tú no les vales, pues ellos a ti tampoco". "No estés con alguien que no te quiere", concluyó.

¿Seguirá los pasos de Dani Martínez y Arturo Valls?

Eva Soriano se une a otros presentadores de Movistar Plus+ cuyos programas han dejado de emitirse en la plataforma en los últimos meses. Son los casos de Dani Martínez, que llevó su 'Martínez y hermanos' a Cuatro, y de Arturo Valls. Movistar Plus+ decidió no continuar con 'That's my jam' tras su primera temporada, y se especula con su aterrizaje en RTVE. Además, el cómico y presentador ya ha sido anunciado como el conductor de 'El 1%' en Antena 3, cadena en la que ya está al frente de 'Mask Singer: adivina quién canta' y donde ha presentado diversos programas.