Eva Soriano ha sido una de las cinco personas que ha conseguido un puesto para la gran final de 'Tu cara me suena'. El programa, que ya alcanza su novena edición, tendrá como finalistas algunos rostros populares de nuestro país como Nia Correia, Rasel, Agoney Hernández y María Peláe, que competirán junto a Soriano por la victoria.

La humorista ha utilizado su espacio "Cuerpos especiales" en Europa FM para hacer una versión del popular tema "Ay, mamá", de Rigoberta Bandini, con el que busca tener algunos votos más que le puedan llevar hacia el triunfo: "Ganar, ganar, ganar, lo tengo que lograr, que en 'Tu cara me suena' por fin gane alguien normal", lanzaba como dardo sobre los anteriores campeones.

"Vota por moi-moi-moi-moi. Que gane moi-moi-moi-moi", entonaba la artista. Tampoco ha querido olvidar en su adaptación momentos vividos en el programa: "En una gala casi enseño una teta, pero me levanté en nombre de la comedia, canté muy bien", cantaba en alusión al momento en el que imitó, junto a David Fernández, el tema "Baby, It's Cold Outside", de Lady Gaga y Joseph Gordon-Levitt, y donde casi se desnuda la humorista por un pisotón en el vestido.

La trayectoria de Eva Soriano en el programa

Eva Soriano consiguió una victoria en la Gala 11 del programa imitando "Amor eterno", de Natalia Jiménez. Sin embargo, la humorista se ha mantenido estable con regularidad, sumando una gran cantidad de puntos que, con los resultados de las semifinales, han posibilitado que obtenga una plaza en la final.