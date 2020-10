Una excompañera de María Teresa Campos carga contra ella: "Es una de las peores personas que he conocido"

Desde su visita a 'Sábado deluxe' el pasado sábado 3 de octubre, María Teresa Campos ha estado en el centro de las críticas de muchos por sus duras palabras hacia Jorge Javier Vázquez, al que dijo cosas tan desagradables como "nadie te quiere" o "te va a volver a dar la cosa (el ictus)". Una de las personas que ha decidido criticar la actitud de la veterana comunicadora es Carmen Laviña, una reputada periodista que llegó a ser la jefa de prensa del expresidente Adolfo Suárez y que trabajó a las órdenes de la Campos en Radio Cadena Española.

Carmen Laviña, excompañera de María Teresa Campos, la critica duramente en 'Socialité'

Laviña trabajaba como redactora en los servicios informativos de dicha emisora en los años 80, cuando María Teresa Campos asumió la dirección de los mismos. La periodista ha decidido relatar en 'Socialité' el calvario que vivió trabajando con la presentadora malagueña. "Quítate, no brilles, no destaques, no sobresalgas porque si no voy a por ti", han sido las palabras que Laviña ha utilizado para describir la actitud de Campos, a la que considera "la peor jefa" que ha tenido en toda su carrera profesional y "una de las peores personas" que ha conocido en su vida.

"Me he sentido humillaba, menospreciada y utilizada", ha dicho Laviña sobre su etapa bajo las órdenes de la Campos. "Me boicoteaba la redacción de las noticias, me censuraba continuamente", ha explicado la periodista, que también ha añadido que a María Teresa "le gustaba mucho más trabajar con los chicos que con las chicas". Estas distinciones entre sexos también las hacía a la hora de vestir, pues a ellas les reprochaba ir con camiseta y vaqueros en verano, pero a los hombres no les hacía ninguna objeción sobre su vestimenta, según ha contado Laviña.

"Era muy histérica"

Laviña ha resaltado que la popular presentadora no solo le hacía sentir mal profesionalmente, sino también personalmente con comentarios muy hirientes hacia su físico. "Tampoco tienes cuerpo para lucir", le dijo un día María Teresa, de la que también recuerda que era "muy histérica" y que "chillaba constantemente, se enfadaba mucho".

"Trabajar con ella era muy fácil si eras parte de su camarilla", ha explicado también Laviña, en referencia a un grupo de redactores que eran amigos de la Campos y con los que se iba a comprar ropa interior. Según Laviña, el resto de la redacción estaba "todo el día en tensión, porque por algún lado te iba a caer". "Como te tuviera especial inquina, como creo que era mi caso, era imposible, era una zozobra constante", ha sentenciado la periodista acerca del trato que le dispensó la Campos durante los tres años que trabajaron codo con codo en la radio.