Jorge Javier Vázquez estalla y rompe su amistad con María Teresa Campos tras su entrevista en 'Sábado deluxe'

Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado por fin acerca de la tensa entrevista que vivió el sábado pasado en el plató de 'Sábado deluxe' con María Teresa Campos. La veterana comunicadora se mostró reacia a ser preguntada por infinidad de temas y dedicó palabras muy duras al presentador, como "gamberro asqueroso", "no te quiere nadie" o "te va a volver a dar la cosa [un ictus]". El catalán ha decidido contar en 'Sálvame' cómo vivió la que ha calificado como la "peor entrevista" de su vida porque no cree que sea bueno para su salud mental guardar silencio y porque está cansado de que "siempre callen los mismos".

Jorge Javier Vázquez, en 'Sálvame'

Vázquez ha comenzado diciendo que lo pasó "francamente mal" durante la entrevista y que no puede entender por qué la Campos, una persona a la que conocía desde hace 20 años, admiraba y tenía cariño le pusiera "las cosas tan complicadas y de manera tan sucia". Además de sus ataques personales, la periodista amenazó con abandonar el plató y no quiso ver los vídeos que el programa había preparado. "Creo que no me lo merezco por parte de ella", ha expresado el presentador.

"Hay unas líneas rojas que yo, por honestidad, no puedo pasar", ha explicado Jorge Javier sobre los ataques de la comunicadora, pues considera que "hay temas sobre los que, bajo ningún concepto, se pueden hacer bromas". Esas líneas rojas también las tiene la madre del presentador estrella de Mediaset, que le llamó muy afectada tras acabar el programa: "Jamás la he escuchado hablar con un tono de voz tan entrecortado, preocupado, indignado". Vázquez ha confesado que hay una frase que siempre recordará de esa conversación con su madre: "Si la llego a tener delante, no sé lo que le hago... No sabes cómo están tus hermanas".

Puerta cerrada a la reconciliación

Jorge Javier también ha explicado que el domingo, el día posterior a la entrevista, echó de menos una llamada de Terelu Campos o de Carmen Borrego para disculparse por la actitud de su madre y que le pareció "ofensivo" que ninguna de las dos lo hicieran y que, además, Borrego fuera "tan poco objetiva" al alabar la entrevista de su madre en 'Viva la vida'.

"Pasé un domingo fatal, fue como quitarme una venda de los ojos", ha confesado Vázquez, que por otra parte ha admitido sentirse "liberado" porque "no es la primera vez que María Teresa Campos me maltrata en un programa de televisión". El catalán ha explicado muy claramente que no tiene interés en mantener ningún tipo de relación con la familia Campos y ha advertido a María Teresa, que le llamó una sola vez, que no intente volver a ponerse en contacto con él: "No tengo ganas de hablar contigo".