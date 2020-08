María Teresa Campos envía un mensaje a Rocío Jurado: "Algún día se hará justicia con tu hija"

'Hormigas blancas' dedicó el programa del pasado 30 de agosto a recordar la figura de Rocío Jurado y su vida y trayectoria profesional, así como presencia en los medios. Entre los colaboradores que se sumaron esta semana al programa encontramos a Valeria Vegas y a la propia María Teresa Campos, quien fuera muy amiga de la folclórica.

María Teresa Campos en 'Hormigas blancas'

La relación del clan Campos con Rocío Carrasco siempre ha sido muy estrecha, llegando estas a defender a la hija de la conocida como "La más grande" en varios platós de televisión, especialmente en los últimos meses cuando la relación de Carrasco con su hija Rocío Flores se ha situado en primera plana. A raíz de este tema, la matriarca de las Campos aprovechaba para lanzar una reflexión en el programa de Carlota Corredera.

"Yo soy agnóstica porque no puedo demostrar que pueda haber algo después de esta vida ni que no pueda haberlo", comenzaba. "Si en un momento dado pensara que ella nos estaba viendo desde algún sitio, el principio no le habría gustado". La colaboradora criticaba así el inicio del documental sobre Jurado y cómo se trataba la relación actual de su familia.

"Se hará justicia"

María Teresa Campos continuaba su reflexión acerca de la inexistente relación entre madre e hija. "Rocío no ha llegado a ver lo que su hija ha vivido y sigue viviendo. Pero si existe algo, yo desde aquí le digo: 'Rocío, levanta la cabeza y algún día se hará justicia con tu hija'". Corredera aplaudía la reflexión de su colaboradora, mientras que esta volvía a tomar la palabra: "Yo estoy por lo que a mí me parece justo. Sobre todo porque a veces las cosas, si no se han vivido, no se saben".