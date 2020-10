La respuesta de María Teresa Campos que ha indignado a Jorge Javier Vázquez

La batalla entre Jorge Javier Vázquez y las Campos sigue más abierta que nunca. Lejos de cerrarse el conflicto, diariamente salen a la luz nuevas informaciones que no hacen más que avivar la polémica. El último giro de trama se produjo este jueves 8 de octubre en 'El programa de Ana Rosa', espacio en el que se analizó el tema, y en el que Alessandro Lecquio se convirtió en portavoz improvisado de la propia María Teresa Campos, que no dudó en responder con un contundente zasca al presentador de 'Sálvame'.

Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos

Según el italiano, lo que hizo María Teresa Campos al inicio de su entrevista en 'Sábado deluxe' amenazando con irse del programa fue "un teatrillo para vender el programa". De esta forma, la comunicadora le explicó a Lequio que en ese momento no estaba molesta, ni con el programa ni con el presentador. Campos además ha desmentido la versión de Jorge Javier Vázquez y para hacerlo, le ha explicado al colaborador de 'El programa de Ana Rosa' que este "estuvo todo el día convenciéndome para que sí fuera al programa", una versión que le ha confirmado también Terelu Campos al propio Lequio y que Jorge Javier Vázquez había negado horas y antes y que no dudó en desmentir esa misma tarde en el formato que presenta en Telecinco.

La respuesta de Jorge Javier Vázquez

El catalán ha explicado en 'Sálvame' que aunque inicialmente quería dejar el tema de una vez por todas, el hecho que "Campos siga ratificándose en la idea de que yo estuve pico y pala para que viniese al programa" ha hecho que quiera hablar públicamente. Vázquez se ha mostrado especialmente indignado con el tema y por ello ha afirmado que pone a disposición del equipo del programa su teléfono móvil para que los responsables del mismo puedan comprobar quién llamó a quién y de esta forma, desmentir así la versión de Campos, que afirma que fue él quién luchó por convencerla. "Hay veces que cuando me llamó ni le cogí el teléfono", ha sentenciado Vázquez.

Pero la cosa no ha quedado ahí y es que Jorge Javier no ha dudado en volver a analizar la curiosa personalidad de la familia Campos. "Nos estamos enfrentando a unas personas que tienen unas coordenadas mentales muy distintas a las nuestras", ha empezado diciendo Vázquez al respecto, para añadir después: "Tienen una realidad absolutamente distorsionada (...) María Teresa Campos vive instalada en una permanente manía persecutoria y lo puedo atestiguar". Como ejemplo, este puso un momento en el que año atrás Lydia Lozano se disfrazó de Kiko Matamoros y evidentemente ocultó su melena rubia con una calva falsa. Pues bien, Campos se enfadó mucho con la cúpula del programa ya que creía que todo era una mofa por el proceso de quimioterapia al que se estaba sometiendo Terelu Campos. La periodista Carmen Rigault intentó hacerle ver que no era así y tal fue el enfado de la presentadora que ambas dejaron de hablarse.