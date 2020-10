María Teresa Campos se cabrea con Jorge Javier Vázquez y amenaza con abandonar 'Deluxe': "Eso es mentira"

La aparición de María Teresa Campos en 'Sábado deluxe' resultaba sorprendente, y es que la veterana presentadora volvía al formato con la intención de poner fin a muchos habladurías que circulan sobre su pasada relación con Bigote Arrocet, así como a las polémicas que se ven envueltas últimamente tanto Terelu Campos como Carmen Borrego. "Si le puedo quitar a mis hijas cualquier cosa que les pueda hacer daño...", afirmaba nada más comenzar como una auténtica declaración de intenciones.

María Teresa Campos, muy enfadada en 'Sábado deluxe'

Campos y Jorge Javier Vázquez comparten una relación de confianza desde hace varios años, pero la tensión entre ambos se notaba desde el principio de la entrevista, con ella lanzando pullas, aunque con un revestimiento de humor, tanto al conductor como al programa. Sin embargo, la cuerda acabó por romperse en el momento en el que el catalán daba paso a un vídeo asegurando que "la Campos" había venido para "asumir todos los frentes abiertos que tienen ella, sus hijas e incluso su nieta".

A María Teresa Campos no le gustó nada el pie al vídeo y acusaba a Vázquez: "No. Eso te lo has inventado tú". La presentadora, muy molesta, no paraba de quejarse durante los primeros segundos del recopilatorio hasta que, de repente, se levantaba de la silla y se marchaba. El vídeo era interrumpido para que los espectadores pudieran ver el intento de fuga de Campos, que muy enfadada aseguraba que se iba: "Yo he venido aquí a una cosa concreta, no a que me largues todo eso y me metas ahí toda esa serie de personajes".

Denuncia sufrir acoso

"A mí el chaparrón no", se justificaba el presentador. La malagueña se posicionaba frente a la cámara para contar aquello a lo que había venido: "Desde hace semanas, yo estoy recibiendo mensajes, presuntos compañeros algunos", comenzaba a explicar. Según afirma, cada vez que entra en YouTube para ver el programa que tiene en la plataforma, "alguien dice: 'parece que hay un acercamiento entre Edmundo Arrocet y María Teresa Campos'. Yo quiero decir que me dejen tranquila ya porque todo eso se lo están inventando, es mentira".

Campos denunciaba estar sufriendo acoso y dejaba claro que "nunca jamás" iba a permitir que se siguiera hablando de Bigote Arrocet, una persona que no le ha quitado nada de la casa y que le ha llegado a regalar varios de los objetos que tiene allí. "Es una etapa cerrada", aseveraba la presentadora, que dejaba caer que incluso está abierta a iniciar un nuevo romance si se le presenta. Más tranquila, y de vuelta a la silla, continuaban con la entrevista.