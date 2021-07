Desde la detención de José Luis Moreno, muchas voces se han alzado para hablar del productor de televisión. En esta ocasión, Fabián Alen, extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa', acudió al plató de 'Viva la vida' el domingo 4 de julio para hablar de su relación con Moreno y de cómo acabó viviendo en la mansión del empresario durante seis meses de su vida. "Conocí a José Luis Moreno un año antes de empezar a grabar contigo", empezó Alen, respondiendo a Emma García.

Fabián Alen y José Luis Moreno

"Me cogieron para una serie que producía y dirigía José Luis Moreno. Tenía 25 años, nos empezamos a conocer. Me empezó a aconsejar, era mi primer trabajo en televisión. Era jovencito, ingenuo y no tenía experiencia", narraba el exparticipante del date show de Cuatro. "Todo era 100% profesional. Me ayudaba a crecer como actor. Cortaron la emisión de la serie y él tenía un viaje planeado a las Maldivas, y me propuso ir con él", contaba, añadiendo que aceptó sin pensárselo dos veces.

"Era 100% puro respeto, era un trato exquisito. Yo me quedé enamorado de las Maldivas, de ese trato, del lujo", aseguraba el alicantino. "Yo le dije que quería dedicarme a la tele. Y me dijo que me podía quedar en su casa", confesó, indicando cómo decidió mudarse a Boadilla del Monte con él. "Era un hombre muy ocupado, yo le veía normalmente a la hora de la cena, jugábamos al tenis y cenábamos", decía Fabián, narrando cómo era el día a día en aquella mansión.

Algo posesivo

A pesar de que Fabián Alen se encontraba del todo cómodo en la casa, hubo un episodio que le hizo cambiar de opinión y provocó su partida de aquella casa. "Pienso que yo le gustaba, se encaprichó conmigo. Un día me voy toda la tarde fuera, y no regresé hasta tarde. Miré el teléfono y vi muchas llamadas y mensajes suyos. Vi una parte muy posesiva de José Luis Moreno", se desahogaba el extronista. "Me dejé querer durante seis meses porque me trataba como un rey", añadía.

Aprovechando la charla con la presentadora del programa de Telecinco, el que fuera actor indicó que le parecía raro que nadie saliese a favor del productor de televisión. "La relación era totalmente respetuosa. Era súper divertido. Me extraña que nadie haya venido a echarle un capote. Todos nos podemos equivocar y me sorprende que nadie hable bien de él", argumentaba Alen.