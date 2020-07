Fani y Christofer podrían abandonar 'La casa fuerte' tras una fuerte discusión

Mediaset ha encontrado una mina de oro en la relación compuesta por Christofer Guzmán y Fani Carbajo. Desde que se hicieran virales en 'La isla de las tentaciones' con un grito desconsolado, se han afincado en los platós del grupo de comunicación, empalmando realities a lo largo de todo el año. Tras el paso de ella por 'Supervivientes', ahora ambos participan en 'La casa fuerte', aunque su implicación en el nuevo programa podría truncarse antes de lo previsto.

Fani discute en 'La casa fuerte'

Aunque los rifirrafes son la quintaesencia de los realities de Telecinco, Fani y Christofer han sorprendido con una dura bronca que ha sido desvelada en directo por Jorge Javier Vázquez en 'Sábado deluxe'. Durante la visita de Adara Molinero, que ha vivido su particular enfrentamiento con Gianmarco Onestini, el presentador ha estado muy atento a su móvil, donde el flujo de novedades sobre 'La casa fuerte' era constante.

"Christopher quiere abandonar el concurso," ha comentado Jorge Javier sin perder la mirada de la pantalla de su teléfono, anunciando inmediatamente que tenía "otro titular": "Fani ha dicho que si no se va Christofer se va ella." Después, se han mostrado las imágenes de esa discusión, en la que Christofer le echaba en cara a su pareja haber cambiado su forma de ser para lucirse en el reality: "Me tienes hasta la polla ya de tanto insulto. No eres así, chica, no eres así. Venimos a ser nosotros mismos." A lo que ella no tardó en responder: "Yo soy yo misma."

¿Abandono inminente?

Tras ese primer enfrentamiento, la discusión se prolongó y Christofer afirmó estar "cansado" de la actitud de Fani, ante la mirada perpleja de ella. "Christopher la acusa de meterse en todos los líos de la casa y le dice que ella no es así normalmente. Está harto y quiere abandonar," ha añadido Jorge Javier desde el plató, mientras que Rafa Mora ha argumentado que Fani es un reflejo de Oriana Marzoli, por lo que estaría emulando sus estrategias: "La imita en todo".