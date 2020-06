Fani niega haber sido prostituta: "Tuve que robar para darle a mi hijo de comer, pero no me he prostituido"

La entrada de Fani Carbajo a 'La casa fuerte' y su discusión con Oriana Marzoli acusándola de ser escort ocasionaron que salieran a la luz unos rumores que apuntaban que la madrileña había ejercido la prostitución. Esto fue reafirmado por su tía Raquel, quien comentaba que ella sí había tenido que prostituirse para dar de comer a sus hijos y que su sobrina también, por lo que no entendía esas palabras hacia la venezolana.

Fani Carbajo en 'La casa fuerte'

En estos últimos días, se ha despertado mucha agitación en torno a este tema. Así pues, la organización de 'La casa fuerte' le puso el vídeo a Fani para que pudiera saber lo que se hablaba de ella fuera de la casa y, además, tuviera la oportunidad de defenderse. La participante de 'La isla de las tentaciones' ha negado categóricamente haber ejercido la prostitución en ningún momento de su vida, explicando por qué iba a la casa en la que trabajaba su tía: "A eso se dedicó la señora del pelo rosa. Yo la llevaba y la recogía de esa casa, pero yo no trabajé en esa casa".

"Por suerte o por desgracia, llevo trabajando desde los 14 años y no me ha faltado nunca para comer y cuando me ha faltado no se me han caído los anillos en pedir dinero a mi familia. Pero lo tendrá que demostrar en un juzgado", revelaba Fani. El propio Jorge Javier Vázquez le decía que no habría ningún inconveniente en que a la mañana siguiente hablara con su abogado para tomar las medidas legales oportunas.

Entre los comentarios que parecían infundar dichas acusaciones se encontraban unas palabras de la propia Fani durante su participación en el reality presentado por Mónica Naranjo. En él, comentaba que tenía cenas con clientes. Lejos de cualquier relación con la prostitución, Carbajo explicaba que esas cenas se debía a su trabajo como comercial de alarmas y que Christofer Guzmán estaba al tanto: "Mi novio muchísimas veces ha venido conmigo a esas casas o locales a montar las alarmas y ayudarme".

Fani Carbajo y Christofer Guzmán en 'La casa fuerte'

La concursantes estaba muy alterada al conocer lo que se afirmaba de ella fuera de ese recinto. Abierta en canal, no tenía reparo en decir que ha tenido hasta que robar para poder dar de comer a su hijo: "Si me hubiera hecho falta tampoco se me cae la cara de vergüenza porque si he tenido que robar para darle a mi hijo de comer porque no he tenido ni un duro lo he hecho y no se me cae la cara de vergüenza, pero yo nunca me he prostituido como lo ha hecho esa señora".

Su relación con Raquel

Fani no llegaba a comprender cómo su propia tía la podía haber acusado de eso, especialmente por la buena relación que había tenido hasta hace unos años con ella y lo que siempre la había agradecido todo lo que la había ayudado. Asegura que cuando su expareja y padre biológico de su hijo la agredía y se tuvo que marchar de casa, fue Raquel quien la acogió y la ayudó en todo. Sin embargo, según comenta, un enfado entre las dos provocó un gesto que Fani nunca perdonará: "Una persona que es de tu familia, aunque no te hables con ella, no permite entrar en su casa ni le das un plato caliente al ex que ha maltratado a tu sobrina y no le da de comer a tu sobrino y eso lo hace ella por hacerme daño a mí, a Christofer y a su sobrino", relataba, afirmando que este hecho se produjo antes de que se volviera famosa.

Fani Carbajo y Christofer Guzmán en 'La casa fuerte'

"Hablé de ella en Lecturas muy bien. Siempre le agradeceré todo lo que hizo por mi hermana cuando era pequeña como por mí y por mi hijo, que nos tendió la mano cuando me vi en la calle. Pero esto, hablar así de mí, no tiene vergüenza", mostraba con dureza Fani. La concursante respondía también a las acusaciones de que le gustaba llevar un nivel de vida muy alto, relatando cómo ha tenido que pedirle dinero a sus padres porque su expareja no le pasaba la manutención de su hijo, cómo no tenía para pagar el alquiler o cómo Cruz Roja tenía que llevarle comida a casa.

"Si yo con mi tía Raquel ahora mismo me llevara bien, me estaría adorando y no estaría hablando así. Pero ella está muerta de rabia por dentro, que no me haya arrastrado a pedirle perdón como siempre he hecho", aseguraba Fani, quien no entendía por qué la acusaban de haber hablado mal de su madre si lo único que dijo fue que era "sueltecilla" y ya pidió perdón a su familia por ello.

La reacción de Christofer

Fani negó con rotundidad que su pareja supiera nada de la prostitución. Por ello, Christofer se unió a su novia para así ver el vídeo y contar qué le parecía todo lo que estaba ocurriendo. "Esto es una vergüenza. Me dan asco, asco. No tengo otra palabra, es que es asqueroso. No todo es dinero, con tal de ganar dinero salen allí y dicen cualquier cosa", soltaba. "Todo lo que han dicho es mentira. Dicen que yo soy conocedor de una mentira y es más mentira todavía. No es más que envidia".