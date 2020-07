El insulto homófobo de Maite Galdeano a Jorge Javier Vázquez, revelado por Fani

La tensión en 'La casa fuerte' es cada vez más fuerte y es que los dos bandos que se han formado en el espacio de Telecinco y Buldog TV están más enfrentados que nunca. Maite Galdeano, Cristian Suescun, Leticia Sabater y Yola Berrocal mantienen una fuerte disputa con el resto de la casa, algo que se ha evidenciado en constantes broncas durante la convivencia pero también en las galas emitidas en directo en Mediaset. Es precisamente lo que sucedió este domingo 5 de julio en la entrega que condujo Sonsoles Ónega.

Maite Galdeano y Jorge Javier Vázquez

Durante una de las broncas, la de Pamplona acusó a la exparticipante de haberle dado "una hostia en el brazo" mientras que Carbajo negó esta presunta agresión y acusó a Galdeano de "estar todo el día insultando y diciendo cosas". "Cómo quieres que reaccion, cómo no te voy a decir 'vete de aquí", siguió diciendo esta, a la vez que estallaba una gran bronca en la que Fani Carbajo no dudó en descubrir a su enemiga frente a la audiencia, revelando unos insultos contra el presentador del espacio que no fueron emitidos en directo en la última gala.

"¡Aquí que salga todo!", exclamó Carbajo, dispuesta a abrir la verdadera caja de Pandora de 'La casa fuerte'. Esta explicó que la bronca que Jorge Javier Vázquez echó a Maite Galdeano por la forma en la que trata a su hijo no le gustó nada y pese a que esta en directo asumió sus errores, pidió perdón a su hijo y prometió al catalán que iba a hacerle caso, por detrás su comportamiento fue bien diferente, y es que según Fani, Maite no dudó en insultar gravemente a Vázquez, diciendo: "¡Me va a decir si soy buena o mala madre, ¡el maricón de mierda!".

Sofía carga contra Fani

Galdeano rápidamente saltó contra su compañera y negó tajantemente este insulto "¡Eso es mentira, Fani!", empezó gritando esta, para después seguir: "¡Eso es jugar muy sucio!". La de Pamplona siguió negándolo e incluso minutos después, cuando venció una de las pruebas, no dudó en dedicarle su premio al presentador. Ahora la duda es si este decidirá hablar con ella en la próxima gala para pedirle explicaciones por este presunto insulto o preferirá no hablar del tema en directo con la concursante. Mientras eso suceda, Sofía Suescun sí se decidió mojar en directo, defendiendo a su madre: "¡Es una cerdada! Estoy muy cabreada con Fani con ella por querer dejar a mi madre en mal lugar con Jorge Javier".

Paz Padilla, en 'Sálvame'

El criticado comentario de Paz Padilla en 'Sálvame'

La crítica a Maite Galdeano por este insulto homófobo se suma a las que recibió días atrás Paz Padilla por una pregunta que le hizo a Marisa, la madre de Miguel Frigenti, en 'Sálvame'. La gaditana quiso interesante por la infancia de los niños, y por ello preguntó a la madre: "Me imagino que tener tres hijos gays no es fácil, porque ya es complicada la educación de un hijo, ¿acudes a alguien? ¿Te informas?". Por su parte, Marisa respondió tajante: "Para mí no ha sido difícil criar a mis hijos. El tema gay siento que está sobredimensionado. Es una opción, es su libertad en la vida elegir su felicidad". Rápidamente, las redes sociales se inundaron de críticas a la presentadora por su pregunta mientras en plató, los colaboradores apoyaban con firmeza el alegado de la madre del tertuliano del espacio.