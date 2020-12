Fani y Christofer han vuelto: "Estamos tonteando, nos mandamos mensajes picantes y el sexo es más guarro"

Muchos espectadores se asomaron a 'Sábado deluxe' el 5 de diciembre para ver a Rafael Amargo, pero aunque el bailaor dio plantón al programa poco antes de empezar, rápidamente supieron llenar sus horas de emisión con contenido interesante para el público. Una de las entrevistas que no esperábamos ver era la de Christofer Guzmán, que se sentó en el plató para contar que está atravesando un buen momento con Fani Carbajo después de que la pareja hubiera anunciado su ruptura.

"Tenemos algo que no sé cómo explicarlo", comenzaba diciendo el invitado para asegurar que está viviendo con ella "ese tonteo que se tiene al principio de escribirse... es lo que estamos teniendo ahora". María Patiño preguntó si se refería a que estaban reconquistándose, a lo que él aseguró que sí pero con un matiz: "Lo que tenemos ahora no le hemos puesto nombre". El brillo en los ojos de Christofer demostraban lo ilusionado que se encuentra con esta situación y reconocía que todo el mundo sabe que para él, Fani es todo.

Christofer y Fani, en 'Sábado deluxe'

El invitado se abrió al reconocer que era consciente de que no tiene "mucho futuro" ni en televisión ni como influencer, y que le está costando encontrar trabajo como dependiente al ser rechazado por haber salido en televisión. Kiko Matamoros trató de atar cabos y expresó que mucha gente pensará que "este ha dejado de ser noticia, no le dan trabajo ni de dependiente, ahora se acerca a ella porque si no va a pasar mucho frío", aunque Christofer aseguró que no está haciendo esto por interés.

"Hacemos la cucharita y mucho más"

"Estamos tonteando, nos mandamos mensajes y nos vemos algunos días", contaba el invitado, que añadía: "Cuando voy a casa a ver al niño me dice que me quede a cenar y después de la cena nos tomamos el postre y está muy rico, la verdad". Tras esta declaración con doble sentido, Kiko quiso saber si ahora "el sexo es más guarro" entre ellos y, algo avergonzado, contestó que así era. "Nos mandamos mensajes diciéndonos que tenemos muchas ganas de pillarnos", agregó tras comentar que "hacemos la cucharita y mucho más. No paramos de mandarnos mensajes picantes".

Y en ese momento entró Fani al plató, quien había estado viendo la entrevista desde la sala de invitados. "Últimamente le veo más guapo, más arreglado", contó ella sobre Christofer y aseguró que también se sentía ilusionada con este tonteo que estaban teniendo. Reconoce que las cosas han cambiado, porque hace un tiempo, "Christofer se acomodó y yo ya tenía tenía un hijo, no quería otro" y ahora ve las cosas diferentes. "Cuando me levanto y me da los buenos días, me gusta", expresa Fani, quien quiere ir poco a poco para seguir viendo cambios en él.

La llamada de Tía Maite

Durante la entrevista, entró por teléfono Tía Maite (tía de Fani), para dar su opinión sobre la pareja: "Son totalmente distintos y como pareja no les veo, puede que llegue un momento en el que lleguen a un entendimiento guay, pero en este momento no". Por su parte, Christofer no ocultó lo poco que le gusta que la familia de su pareja se interponga en su relación.