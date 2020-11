Fani Carbajo anuncia su ruptura definitiva con Christofer: "Tengo una nueva ilusión"

Sin lugar a dudas, Fani Carbajo es uno de los rostros que más alegrías está dando a Mediaset en este 2020. Desde su descubrimiento en 'La isla de las tentaciones', ya ha pasado por varios platós y programas, habiendo conseguido también su propio canal en la web de Mediaset, donde va contando todas sus vivencias a los espectadores.

Fani, en su canal de Mediaset

En esta ocasión, ha publicado un nuevo vídeo en el que ha contado una mala noticia para los fans de la relación que formaba con Christofer Guzmán, pues ha arrancado diciendo: "Actualmente estoy soltera, no estoy con Christofer, y él también está soltero". "Estoy mejor, estoy asimilando mi nueva etapa, en la que creo que me esperan cosas bonitas, retos nuevos... Tengo una nueva ilusión y quería contarlo", reconoce la madrileña, quien apunta que con la ansiedad no para de comer chocolate.

En esta nueva etapa que va a iniciar, Carbajo ha querido dar más datos de su "nueva ilusión", informando de que "se trata de un nuevo negocio": "Estoy mirando locales. Lo tenía ya en mente pero no llegaba a dar el paso. En los tiempos que corren es complicado dar el paso, pero yo me he lanzado. Va a ser un centro estético, con los mejores profesionales y la mejor maquinaria".

"Yo no siento ese amor que él siente por mí"

Fani ha aprovechado para hablar de cómo están ahora las cosas entre Christofer y ella. "Los dos lo pasamos mal. Estábamos con idas y venidas. No hemos terminado una relación a malas". Sin embargo, ella reconoce que pensaba: "Pobrecito, después de todo lo que hemos pasado públicamente, aun así quiere seguir luchando. Pero yo no siento ese amor que él siente por mí".

A día de hoy, asegura que solo siente por él una amistad enorme, le quiere mucho, y asegura que siempre va a estar ahí para protegerle. Además, avisa de que, gracias a la buena relación, van a seguir saliendo a cenar juntos, a hacer planes, a verse... y lo dice para que si alguien les ve a partir de ahora, no crean que la ruptura ha sido un montaje.