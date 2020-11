Fani Carbajo, tras su ruptura con Christofer Guzmán: "Me sentaría mal que esté con otra persona"

Fani Carbajo y Christofer Guzmán han roto su relación definitivamente. Aunque la pareja consiguió superar uno de los baches más grandes que habían tenido nunca tras su experiencia en 'La isla de las tentaciones', finalmente han tomado la decisión de terminar y quedar como amigos. Carbajo visitó el plató de 'Viva la vida' el 8 de noviembre para hablar abiertamente de cómo ha vivido esta difícil situación.

José Antonio Avilés, Kiko Matamoros y Fani Carbajo en 'Viva la vida'

Admite que a pesar de tener claro que ya no sentía lo mismo por Guzmán, no sabía si debía terminar o no. Sin embargo, llegó un momento en el que se dio cuenta de que su relación había vuelto al mismo punto en el que estuvieron antes del reality que les dio la fama: "Estábamos volviendo a lo mismo". Aunque la exsuperviviente se siente "liberada" tras haber terminado con su pareja de más de nueve años, confiesa que no le gustaría ver a Guzmán con una nueva ilusión: "Me sentaría mal que Christofer estuviera con otra persona porque no ha pasado bastante tiempo como para asimilar que él pueda rehacer su vida", explicaba Carbajo, quien aseguraba no estar abierta al amor.

Desde el momento en el que se confirmó la ruptura de la pareja, han saltado los rumores de que Christofer y Fani hubiesen conocido a otras personas fuera de su relación. José Antonio Avilés aseguraba que Guzmán estuvo en un restaurante con amigos y que "no estuvo perdiendo el tiempo porque estaba tonteando con una chica que estaba cercana". Por si fuera poco, a pesar de que Carbajo ha desmentido rotundamente estar viéndose con alguien, el tertuliano de 'Viva la vida' afirmaba que la exsuperviviente está "tonteando con un amigo".

Fani Carbajo y Christofer Guzmán son amigos

La pareja se hizo realmente famosa tras su paso por 'La isla de las tentaciones'. El programa les abrió las puertas a otros realities de la cadena y empezaron a tener diferentes planes de futuro. Carbajo y Guzmán llegaron a estar comprometidos e incluso buscaron tener un hijo en común. Sin embargo, todo eso acabó esfumándose tras el último polideluxe que hicieron juntos en 'Sábado deluxe' con Rubén Sánchez.

Aquel día, Fani y Christofer protagonizaron una pelea en pleno directo que puso en jaque su relación: "Ha sido duro y complicado", confiesa Fani en el programa presentado por Emma García. Sin embargo, después de nueve años juntos, la pareja ha tomado la decisión de seguir en contacto por el bien del hijo de ella, quien se ha criado prácticamente con Guzmán.