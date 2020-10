Tensión entre Gonzalo, Fani y Christofer en 'El debate de las tentaciones': "El cornudo eres tú"

El martes 13 de octubre, Telecinco emitió una nueva gala de 'El debate de las tentaciones', en la que varios colaboradores, con Carlos Sobera como presentador, comentaban algunos de los momentos estelares de 'La isla de las tentaciones'. Entre ellos, figuraba la relación cada vez más estrecha entre Mayka Rivera y Óscar Ruiz, ante el sufrimiento de Pablo Moya, momento en el que Gonzalo Montoya aprovechó para lanzar una pulla a Christofer Guzmán y Fani Carbajo por su paso por la primera edición del reality, desatando un enfrentamiento entre los tres.

Fani y Gonzalo se enfrentan en 'El debate de las tentaciones'

La tensión entre los tres colaboradores del debate ya se notó durante la emisión en MiTele Plus, mientras entrevistaban a Guille y Fátima, segundos solteros expulsados del reality. "Es imposible que alguien se lo pase bien. Mira Christofer el año pasado", declaró Montoya, comparando la situación de Pablo y del novio de Fani. "Está jodido desde entonces", bromeó Kiko Matamoros, tras lo cual Gonzalo añadió que Christofer "se ha lucrado un poco" con su situación. "¿Eso te jode, te molesta?", cuestionó Carbajo, enfadada, recibiendo un "no" como respuesta. "Pues entonces no hables. Si a mí me llaman y a él, no, no es mi culpa", lanzó la colaboradora, antes de que Sobera pusiera fin a la disputa.

Tiempo más tarde, Gonzalo volvió a lanzar una nueva pulla hacia Guzmán, al hacer referencia al protagonismo de Rosito, el peluche de Mayka, por encima del sufrimiento de Pablo. "Me parece alucinante que lo importante sea Rosito, cuando Pablo está sufriendo y lo está dejando como el cornudo de España. Bueno, el segundo, porque el primero fue Christofer", soltó el colaborador, ante lo que Fani le indicó que "para venir aquí a decir tonterías, mejor no vengas". "Será el cornudo de España y todo lo que quieras, pero a ti te dejaron solo y a día de hoy sigues solo. Supéralo ya", prosiguió Carbajo, tajante, momento en el que Sobera intervino para señalar que Christofer "se defiende solo". "Es una realidad, lo verdaderamente importante es Pablo, como en su día lo fuiste tú", insistió Gonzalo, a Christofer. "Venimos aquí a comentar 'La isla de las tentaciones 2', no la uno. Pesado", intervino Fani, tras lo cual Montoya defendió que "estoy poniendo un ejemplo".

"Es el tío más cornudo de España"

"El cornudo has sido tú, no he sido yo", lanzó el colaborador, hacia Guzmán. "Tu novia también ha tenido cuernos en Sevilla", estalló entonces Carbajo, haciendo referencia a la relación de Gonzalo y Susana Molina. "Pues me acabo de enterar", replicó el aludido, ante lo que Carbajo replicó que "lo sabes de sobra". "Ojalá. Me hubiese dado una alegría", deseó el colaborador, quien no dudó en dedicar unas duras palabras a la pareja a través de la cuenta oficial del reality. "Viéndome parece que estoy obsesionado, pero me hace gracia que está chica se esté dando lecciones sobre infidelidad", comentó Gonzalo, quien calificó a Christofer como "el tío más cornudo de España". Una tensión que estuvo presente prácticamente a lo largo de todo el debate, con pullas puntuales entre uno y otro "bando".